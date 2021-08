ce que nous savons jusqu’à présent de sa mort

in

Aujourd’hui marque le 24e anniversaire de la mort de la princesse Diana 4:05

. – La princesse Diana, largement connue sous le nom de Lady Di, était l’une des personnes les plus importantes du 20e siècle. Cela a eu un impact énorme non seulement au sein de la royauté britannique, mais aussi dans le monde.

Sa mort a été l’un des événements culturels les plus mémorables. À la télévision, les funérailles de Lady Di ont été vues par plus de 2 milliards de personnes.

Voici les faits sur ce que l’on sait jusqu’à présent sur la mort de la princesse Diana.

Aujourd’hui marque le 24e anniversaire de la mort de la princesse Diana 4:05

Mort de la princesse Diana

31 août 1997

Diana décède des suites d’un accident de voiture à Paris, en compagnie de son petit ami Dodi Fayed et du chauffeur Henri Paul.

6 septembre 1997

Les funérailles de Diana ont lieu à l’abbaye de Westminster. On estime que 2,5 milliards de personnes dans le monde consultent les services. Diana est enterrée dans le domaine de la famille Spencer, Althorp, dans le Northamptonshire.

Septembre 1999

Une enquête française conclut que le chauffeur Henri Paul, qui selon l’avis juridique était ivre à l’époque, est responsable de l’accident.

Regardez l’avant-première du nouveau film sur la princesse Diana 1:53 janvier 2004

Le coroner royal britannique ouvre une enquête sur la mort de Diana.

décembre 2006

La police britannique publie un rapport sur l’accident qui dit qu’il n’y a pas eu de complot, qu’il s’agissait d’un accident et qu’Henri Paul conduisait en état d’ébriété.

Octobre 2007

Lord Justice Scott Baker, coroner britannique, ouvre une enquête officielle sur la mort de la princesse Diana et de Dodi Fayed. Six femmes et cinq hommes sont élus jurés.

7 avril 2008

Le jury du coroner britannique détermine que Diana et Dodi ont été tués en raison des actions du chauffeur Henri Paul et des paparazzi.