Ce que nous savons jusqu’à présent

Après six films à succès et primés de Peter Jackson, les téléspectateurs sont sur le point d’avoir la chance de retourner sur la Terre du Milieu dans la prochaine série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime Video.

La série du Seigneur des Anneaux est encore loin, mais nous en apprenons de plus en plus sur ce à quoi s’attendre lorsqu’elle sortira l’année prochaine.

Alors, lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime Video. Et si vous n’avez pas déjà Amazon Prime Video, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire.

Amazon Prime Vidéo

Amazon Prime Video offre un accès à des milliers de films et d’émissions de télévision à diffuser. Cela inclut de superbes émissions et films originaux comme The Boys et The Tomorrow War. Vous pouvez également vous inscrire à d’autres services premium dans Amazon Prime Video.

De quoi parle la série Le Seigneur des Anneaux ?

La série Le Seigneur des Anneaux, qui n’a pas encore de titre, se déroule dans le légendaire Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Cela signifie qu’il se déroule des milliers d’années avant les événements des romans les plus connus de JRR Tolkien, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux.

Selon Amazon, la série « ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, des royaumes sont devenus gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir ne tient qu’aux fils les plus fins et le plus grand méchant qui ait jamais existé. de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres.

Lire: Les meilleurs films de science-fiction sur Netflix

Comme lors des sorties précédentes, un casting de personnages (certains familiers) travailleront ensemble pour combattre un mal grandissant. Les lieux de l’histoire incluent les Monts Brumeux, la capitale des elfes de Lindon et le royaume insulaire de Númenor.

Alors que la première saison a terminé le tournage en Nouvelle-Zélande plus tôt ce mois-ci, Amazon n’a révélé que très peu de choses sur l’intrigue ou les personnages inclus dans la série.

Quand et où peut-on le regarder ?

Edgar Cervantes / Autorité Android

Le premier épisode sera diffusé le 2 septembre 2022, dans un peu plus d’un an.

Nous pouvons probablement nous attendre à un déploiement hebdomadaire des épisodes, à la manière des autres Amazon Originals, mais Amazon pourrait opter pour un itinéraire différent d’ici là.

Aucun mot sur le lancement des prochaines saisons.

Qui est impliqué ?

JD Payne et Patrick McKay sont showrunners et producteurs exécutifs. Le choix de Payne et McKay a fait tourner quelques têtes. Avant la série Le Seigneur des Anneaux, les deux n’ont pratiquement aucun générique de film ou de télévision connu.

Leurs pages IMDB répertorient les deux scénaristes en tant qu’écrivains non crédités sur Star Trek Beyond de JJ Abrams. Mais à part ça, il n’y a littéralement rien là-bas. Abrams aurait été l’une des nombreuses personnalités de l’industrie à recommander le duo pour le poste.

La coproductrice Helen Shang rejoint Payne et McKay pour les tâches d’écriture. Les réalisateurs sont le producteur exécutif JA Bayona, le co-producteur exécutif Wayne Che Yip et Charlotte Brändström.

Le casting du Seigneur des Anneaux est énorme, bien qu’Amazon ait été avare de noms de personnages. Robert Aramayo incarne un jeune héros nommé Beldor. Morfydd Clark incarne un jeune Galadriel. Et Simon Merrells joue un personnage nommé “Trevyn”.

Les acteurs confirmés sont les suivants :

Robert Aramayo Owain Arthur Nazanin Boniadi Morfydd Clark Ismael Cruz Córdova Ema Horvath Markella Kavenagh Joseph Mawle Tyroe Muhafidin Sophia Nomvete Megan Richards Dylan Smith Charlie Vickers Daniel Weyman Cynthia Addai-Robinson Maxim Baldry Ian Blackburn Kip Chapman Anthony Crum Try Maxine Cunliffe McCallum Simon Merrells Geoff Morrell Peter Mullan Lloyd Owen Augustus Prew Peter Tait Alex Tarrant Leon Wadham Benjamin Walker Sara Zwangobani Charles Edwards Will Fletcher Amelie Child-Villiers Beau Cassidy

Y aura-t-il d’autres saisons ?

Le plan actuel est de cinq saisons de la série Le Seigneur des Anneaux. Au total, on estime que la série coûtera 1 milliard de dollars pour devenir la série la plus chère jamais produite.

Amazon a déjà officiellement commandé une deuxième saison. La deuxième saison déplacera la production de la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni

Amazon Studios cherche à étendre ses productions au Royaume-Uni, il est donc logique d’avoir sa principale série de tentpoles basée là-bas. Pourtant, c’est un geste étrange et sans aucun doute coûteux, bien que probablement informé par une sorte d’avantage financier à long terme.

Pour l’instant, Amazon n’a pas fixé de date pour commencer la production de la saison deux ou la publier sur son site de streaming.

Est-ce que cela fait partie de la même série que les films existants ?

Il semble que la série Le Seigneur des Anneaux sera une préquelle des romans de Tolkien plutôt que des films de Peter Jackson.

Cela a du sens car Jackson ne semble en aucun cas être impliqué. Cependant, il n’est pas clair à 100% quels accords Amazon aurait pu conclure ou serait prêt à conclure pour lier cette série aux films existants.

S’ils étaient liés, il y a fort à parier qu’Amazon en aurait déjà parlé. Les films du Seigneur des Anneaux et du Hobbit étaient énormes et ils rapportaient de l’argent. Cette marque existante est probablement la raison pour laquelle Amazon injecte autant d’argent dans le nouveau spectacle. Donc, même si nous ne pouvons faire aucune promesse, ne vous attendez pas à ce qu’Elijah Wood ou Ian McKellen se présentent.

Amazon aurait probablement dit quelque chose maintenant si la nouvelle série était liée aux films de Peter Jackson.

Pourtant, avec la première saison tournée en Nouvelle-Zélande et une image de la première série semblant très familière, il ne sera probablement pas difficile de relier les points si les téléspectateurs veulent penser à la série Le Seigneur des Anneaux comme une préquelle non seulement à la livres mais aussi à la franchise cinématographique établie. Tout se passe des milliers d’années plus tôt, après tout. Ce n’est peut-être pas canon, mais vous le faites.

À quoi s’attendre de la série Le Seigneur des Anneaux

La série Le Seigneur des Anneaux a été présentée comme la série télévisée la plus chère jamais réalisée, il y a donc beaucoup à faire.

En 2017, Amazon a remporté une guerre d’enchères contre Netflix pour les droits télévisés du Seigneur des Anneaux. Cela a coûté 250 millions de dollars à la société, ce qui en aurait déjà fait une émission incroyablement chère. En plus de cela, le budget de la première saison a été fixé à 465 millions de dollars. C’est plus de 58 millions de dollars par épisode.

(Le budget par épisode de la dernière saison de Game of Thrones de HBO était de 15 millions de dollars, si vous voulez un point de comparaison.)

Avec autant d’argent, le spectacle a intérêt à être bon !

Malgré diverses rumeurs au cours des années qui ont suivi son annonce, nous avons très peu de choses à faire. La série ne parle pas d’un jeune Aragorn comme on le pensait auparavant. Patton Oswalt n’exprimera pas un jeune Gollum. Ce ne sera pas un remake de la trilogie de Peter Jackson. Et ce ne sera pas tant une préquelle de films existants qu’une nouvelle interprétation du travail de Tolkien.

Nous savons qui est dedans et qu’il sera probablement visuellement frappant comme ses prédécesseurs.

C’est tout ce que nous savons, ainsi que certaines choses que nous aimerions savoir, sur la série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon.