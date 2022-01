Ce que nous sommes ravis de diffuser

Frederick Blichert / Autorité Android

Quels films et émissions à venir de 2022 êtes-vous le plus excité? Chaque streamer a une liste énorme pour la nouvelle année, mais quels sont les plus gros titres à espérer ?

Disney Plus propose une multitude de nouveaux titres dans ses franchises Marvel et Star Wars. Netflix a de nouvelles adaptations majeures comme The Sandman et Avatar: The Last Airbender, ainsi que les favoris des fans comme The Umbrella Academy et Ozark. Peacock fait revivre The Fresh Prince of Bel-Air – avec une torsion. Paramount Plus continue d’explorer la Final Frontier avec de nouveaux spectacles Star Trek et une adaptation de Halo. Et la liste continue.

Notre liste ne fait qu’effleurer la surface de ce qui s’en vient en 2022, bien sûr. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des autres émissions et films à venir en streaming tout au long de l’année !

Émissions et films à venir de 2022 : Faits saillants

Le Seigneur des Anneaux

Amazon Prime Vidéo

2 septembre 2022

Après deux décennies depuis la sortie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson : La Communauté de l’Anneau, préparez-vous à retourner sur la Terre du Milieu dans la nouvelle série d’Amazon Prime Video explorant les événements bien avant que Bilbo Baggins ne trouve le seul anneau pour les gouverner tous. Amazon investit dur dans la fantasy, avec La roue du temps de 2021 établissant déjà le streamer comme un acteur majeur du genre. La série Le Seigneur des Anneaux, qui n’a pas encore de titre, devrait être un sujet de conversation majeur à son arrivée à la fin de 2022.

La trilogie préquelle de Star Wars a ses défenseurs, mais elle est assez polarisante parmi les fans. Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor semble être l’un des rares éléments dont pratiquement tout le monde s’accorde pour dire qu’il était génial. Il n’est donc pas surprenant que Disney élargisse sa liste de séries Disney Plus Star Wars avec une série Obi-Wan Kenobi, à la suite du Maître Jedi entre les événements de La revanche des Sith et Un nouvel espoir. Recherchez des visages familiers rejoignant McGregor, y compris le retour de Hayden Christensen en tant qu’Anakin Skywalker/Darth Vader.

La première partie de la dernière saison tant attendue d’Ozark sera l’une des premières nouvelles versions en streaming de Netflix en 2022. La finale de la troisième saison a vu la famille Byrde s’enfoncer plus profondément dans le monde criminel des Ozarks et rétablir un certain degré de contrôle pour eux-mêmes. La saison s’est également terminée avec Ruth qui a fait des découvertes choquantes qui pourraient la mettre en conflit direct avec les Byrdes. On ne sait pas encore quand la deuxième partie de la dernière saison se terminera, mais la première partie devrait nous permettre de continuer un peu plus longtemps.

La première nouvelle série de streaming du DCEU se dirige vers HBO Max au début de la nouvelle année. Après avoir fait sensation dans The Suicide Squad en 2021, le super-héros comiquement patriotique de John Cena, Peacemaker, fera la une de sa propre émission. La série suit les origines de Peacemaker et son alliance difficile avec le groupe de travail du gouvernement américain en charge de The Suicide Squad. Le réalisateur de Suicide Squad, James Gunn, revient en tant que scénariste des huit épisodes et en réalise cinq, dont le premier.

L’un des principaux produits phares de la liste de programmation originale d’Apple TV Plus, Servant a été le succès dormant de la plate-forme. De M. Night Shyamalan, la série suit un couple en deuil qui retrouve son fils décédé lorsqu’une mystérieuse nouvelle nounou entre dans leur vie. Serviteur est intelligent, effrayant et complètement imprévisible, et la troisième saison est l’une des émissions à venir les plus excitantes de 2022.

Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines des émissions et des films à venir que nous sommes les plus impatients de voir en 2022. Ceux-ci sont organisés par service de streaming plutôt que par date, car beaucoup n’ont pas encore de date de première définie en 2022. Nous avons fourni des dates de première dans la mesure du possible.

Amazon Prime Vidéo

Merveilleuse Mme Maisel saison 4 (18 février) Reacher (4 février)

Apple TV Plus

The Afterparty (28 janvier) Killers of the Flower Moon La tragédie de Macbeth (14 janvier)

Disney Plus

Andor Hocus Pocus 2 Le Mandalorien saison 3 Moon Knight She-Hulk Willow

Disney Plus mise tout sur les nouvelles séries Star Wars et Marvel ainsi que sur des titres hérités comme Willow en 2022.

