Ce que nous voulons voir au salon de septembre de Sony

Sony se prépare pour sa prochaine PlayStation Showcase, qui sera diffusée à 16 h HE (13 h HP) le 9 septembre 2021, via Twitch et YouTube. On ne sait pas grand-chose sur les plans de la société autres que ceux impliquant à la fois des studios propriétaires et tiers, et la promesse d’un regard sur l’avenir de la PS5. Chaque propriétaire de PlayStation a sa propre liste de souhaits pour les événements Sony, mais voici certaines des choses que nous espérons voir lors de l’événement PlayStation 2021 de Sony – de manière réaliste ou non.

1. Les premières séquences de gameplay de God of War 2/Ragnarok

Peut-être que la seule chose qui est à la fois probable et très attendue est la séquence de gameplay du prochain God of War – parfois appelé God of War: Ragnarok, bien que ce sous-titre ne soit pas officiel, du moins pas encore. Le jeu a été taquiné pour la première fois en septembre 2020 et est attendu pour 2022, il est donc grand temps que les gens voient à quoi il ressemble. En effet, des rumeurs ont affirmé que cela se produirait, et Sony avait précédemment promis des détails d’ici la fin de l’été.

Parce que le titre est resté dans l’ombre, on ne sait pas grand-chose de son histoire ou de son gameplay. Il développera probablement le combat du dernier jeu et abordera le sujet de Ragnarok, l’apocalypse nordique dans laquelle de nombreux dieux sont censés être tués (quelque chose dans lequel Kratos a beaucoup d’expérience). Un dard à la fin de 2018 God of War a promis une confrontation avec Thor, le dieu du tonnerre. Si nous sommes vraiment chanceux, Sony pourrait utiliser le 9 septembre pour révéler une date de sortie, mais il hésite probablement à être précis, car il visait à l’origine une sortie d’ici la fin de 2021.

2. Une PlayStation Now vraiment compétitive avec le Xbox Game Pass

PS Now devrait à tout prix être un rival supérieur à la fois au Xbox Game Pass et au Xbox Cloud Gaming. Il comprend une plus grande bibliothèque de titres, certains d’entre eux remontant aussi loin que la PS2. Dans la pratique, cependant, les abonnés n’obtiennent aucun jeu PS5, et encore moins les versions du premier jour, ce qui le rend principalement utile comme moyen de vérifier d’anciens titres sans payer le prix fort.

Sony cherche presque certainement à réorganiser PS Now, car le Game Pass est un avantage évident pour les propriétaires de Xbox. La société doit également être en mesure de proposer de nouveaux jeux via le cloud – pas tant pour le marché actuel que pour celui à venir, dans lequel le streaming de Final Fantasy 23 ou Uncharted 9 sur votre téléphone est indiscernable de jouer sur une console.

La question pour l’événement PlayStation 2021 est de savoir si Sony est prêt à annoncer quoi que ce soit. Étant donné que l’événement est prévu pour durer 40 minutes, la réponse est probablement non, mais nous espérons voir une refonte de PS Now au cours de la prochaine année.

3. Un nouveau jeu Spider-Man

Spider-Man de Marvel : Miles Morales

L’un des jeux PS5 les plus vendus à ce jour est Spider-Man: Miles Morales. À la fois réussie et une propriété de marque Marvel, une suite était inévitable, et elle est même taquinée dans le jeu original et le spin-off. Tout suivi aura l’avantage d’être optimisé pour la PS5, alors que l’original est tout simplement meilleur et se charge plus rapidement sur cette console que sur la PS4.

Il pourrait être trop tôt pour que le gameplay soit montré, puisque Morales est sorti aux côtés de la PS5 en novembre 2020. Ce n’est pas impossible, cependant, et Sony est sans aucun doute pressé de sortir plus de jeux PS5 de renom.

4. Mises à niveau PS5 Bloodborne (et peut-être un port PC)

Le spin-off Dark Souls de FromSoftware a plus de six ans mais conserve une base de fans dédiée. Il mélange l’horreur gothique traditionnelle avec des touches de HP Lovecraft et, ayant une mécanique de style Souls à la base, parvient à être un meilleur jeu Lovecraft que beaucoup basé sur les histoires originales.

Bloodborne pourrait supporter une mise à niveau PS5, car une suite est soit très éloignée, soit ne vient pas du tout. Les améliorations de base incluraient une résolution 4K et des fréquences d’images de 60 ips. FromSoftware pourrait également inclure des améliorations de texture et d’éclairage, ainsi que des modifications mineures du gameplay, bien que ce soit probablement une grande demande de la part d’une entreprise qui se précipite pour terminer Elden Ring.

Encore moins susceptible d’apparaître cette semaine est un port PC très demandé. Alors que d’autres jeux FromSoftware sont disponibles sur Steam, cela n’a pas beaucoup de sens pour Sony de parler de jeux PC lors d’un événement PlayStation, sauf peut-être en passant.

5. Plus de Gran Turismo 7

Gran Turismo est le grand-père des courses de consoles réalistes et souvent une vitrine pour les consoles Sony. Bien qu’il puisse exister une version PS4 de GT7, le jeu exploitera tous les aspects de la PS5, du stockage flash au lancer de rayons en passant par les commentaires du contrôleur DualSense.

Gran Turismo 7 a été révélé pour la première fois en juin 2020 avec une fenêtre cible de 2021 – mais comme de nombreux jeux, il a été repoussé à 2022 en raison de la pandémie de COVID-19. Il est logique d’en montrer un peu plus maintenant, car comme God of War, c’est un jeu Sony de première partie, et cela fait un moment que les fans n’ont pas eu de viande à mâcher.

6. Plus de Final Fantasy 16

Final Fantasy 7 Remake est très bien, mais même les fans inconditionnels de la série ont probablement déjà terminé la première partie et recherchent quelque chose de nouveau. Final Fantasy 16 a été annoncé en septembre 2020, mais il reste mystérieux au-delà de son intrigue et de ses personnages de base.

Cela inclut même la fenêtre de sortie la plus vague. En effet, il y a de fortes chances que Sony mentionne Final Fantasy 16 le 9 septembre juste pour offrir un délai, bien qu’en tant que prochain RPG phare de Square Enix, personne ne devrait s’attendre à d’énormes quantités de séquences de gameplay jusqu’en 2022. Le jeu ne sera probablement pas disponible avant 2023. .

7. Pouvoir acheter une PS5

La PS5 s’est en fait extrêmement bien vendue jusqu’à présent, dépassant les records américains pour n’importe quelle console. La triste vérité est que la plupart des gens ne peuvent pas mettre la main sur un prix catalogue. Les scalpeurs s’arrachent les unités dès qu’elles sont disponibles, les revendant au public pour des centaines de dollars supplémentaires. Si vous êtes satisfait de votre bibliothèque de jeux actuelle, inutile de vous précipiter pour acheter une PS5.

Il est difficile de dire comment Sony pourrait contourner les scalpers, nous ne nous attendons donc pas à ce qu’il commente pendant l’événement. Mais ce serait bien d’apprendre qu’il résout les goulots d’étranglement de la production, ou qu’il a trouvé une méthode de vente qui bat les bots. Après tout, une liste fantastique de jeux PlayStation n’a pas grand intérêt s’il n’y a pas de station sur laquelle jouer. Sony fait probablement tout ce qu’il peut, mais certaines assurances sur le flux de l’événement PlayStation 2021 pourraient apaiser certains fans frustrés.

Que voulez-vous voir à l’événement PlayStation 2021 ? Faites le nous savoir dans les commentaires.