Ce que nous voulons voir dans les futurs croisements “ SVU ” et “ crime organisé ” ⋆ .

Les anciens partenaires Olivia Benson (Mariska Hargitay) et Elliot Stabler (Christopher Meloni) sont de retour sur les orbites l’un de l’autre, ce dernier faisant désormais partie d’un nouveau groupe de travail sur sa propre spin-off, Law & Order: Organized Crime. Et le capitaine de la SVU s’est arrêté à quelques reprises pour vérifier comment il allait après avoir perdu sa femme, Kathy (Isabel Gillies), dans un attentat à la voiture piégée qu’il pensait être destiné à lui. (L’homme qui a fait exploser la bombe regardait et savait qui se trouvait dans la zone d’explosion.)

Après le coup d’envoi du crime organisé avec un crossover qui a commencé sur SVU le 1er avril, un autre événement majeur se prépare déjà, les deux épisodes étant diffusés le 13 mai (le cinquième du spin-off). Cette fois, c’est pour aider Benson alors qu’elle se penche sur la mort de son frère Simon (Michael Weston) (il a fait une overdose dans SVU Saison 21).

Avant cette enquête et cette équipe, nous examinons ce que nous aimerions voir des futurs croisements. (SVU a déjà été renouvelé pour la saison 24 et le ramassage de la saison 2 du crime organisé semble inévitable.) Faites défiler vers le bas pour nos espoirs.

Law & Order: SVU, les jeudis, 9 / 8c, NBC

Law & Order: Crime organisé, les jeudis, 10 / 9c, NBC

Lien source