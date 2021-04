Ce que nous voulons voir du téléphone pliable

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est un exemple classique de smartphone qui s’appuie raisonnablement sur les fondations de son prédécesseur. Le pliable fin 2020 de Samsung a apporté de nombreuses améliorations par rapport au Galaxy Fold d’origine, comme un verre ultra-fin pour une meilleure durabilité, une charnière améliorée et un écran de smartphone plus grand. Samsung a placé la barre haute avec le Galaxy Z Fold 2, mais nous pouvons penser à plusieurs façons pour un successeur de faire monter les choses d’un cran. Voici ce que nous voulons voir du Samsung Galaxy Z Fold 3.

Un écran principal plus dur

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Samsung a déjà introduit le verre ultra fin (UTG) sur le Galaxy Z Fold 2, permettant une meilleure durabilité même si vous aviez encore techniquement une couche de plastique au-dessus. Nous aimerions voir le fabricant aller plus loin et introduire un écran principal encore plus résistant.

Nous ne savons pas vraiment comment Samsung pourrait y parvenir, mais nous savons déjà que des entreprises comme Corning travaillent sur Gorilla Glass pour les téléphones pliables. Quoi qu’il en soit, un écran pliable qui ne peut pas être endommagé par un ongle serait génial. Un écran plus dur permettrait également notre prochaine entrée sur cette liste de souhaits Galaxy Z Fold 3 …

Prise en charge du S Pen

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Oui, la prise en charge du S Pen semble être une évidence pour un téléphone pliable comme la gamme Galaxy Fold. Mais les problèmes de ténacité susmentionnés signifient que piquer cet écran avec un S Pen endommagera le panneau.

Heureusement, des rapports récents en Corée du Sud suggèrent que Samsung a trouvé un moyen de faire fonctionner le S Pen avec le Galaxy Z Fold 3. Et avec un dirigeant de Samsung confirmant qu’un nouveau téléphone Note n’apparaîtra pas en 2021, un nouveau Galaxy Fold avec un S Pen aiderait à adoucir le coup – même s’il ne peut pas être stocké dans le téléphone lui-même.

Un design plus léger

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

L’une de nos principales plaintes concernant le Galaxy Z Fold 2 était qu’il s’agissait d’un appareil encombrant et lourd. Avec près de 300 g, c’est beaucoup plus lourd que même les téléphones les plus gros et les plus gros du marché comme le Galaxy S21 Ultra, le Xiaomi Mi 11 Ultra et le Asus ROG Phone 5. C’est compréhensible étant donné la complexité technique et la présence de deux écrans, mais c’est quand même très lourd.

Nous aimerions voir Samsung réduire un peu le poids du Galaxy Z Fold 3. Nous ne serions pas non plus opposés à ce que la société rende le téléphone un peu plus mince non plus, mais pas au détriment d’autres spécifications ou de la durabilité.

Résistance à l’eau de quelque sorte

Crédit: David Imel / Autorité Android

Les téléphones pliables sont des machines complexes par rapport aux téléphones traditionnels, ce qui fait de la résistance à l’eau / aux éclaboussures un défi exceptionnellement difficile. Mais, si cela est possible de quelque manière que ce soit, nous aimerions voir Samsung en faire une réalité avec le Galaxy Z Fold 3.

Nous ne nous attendons pas à une conception IP67 ou IP68 ici, mais nous serions même satisfaits d’une conception résistante aux éclaboussures à la place. En fait, nous avons déjà vu le Motorola Razr 5G apporter un revêtement hydrofuge à la table, donc une certaine mesure de protection est clairement possible.

Un prix moins cher (ou une variante moins chère)

Crédit: David Imel / Autorité Android

L’un des plus gros inconvénients du Galaxy Z Fold 2 est son prix de 2000 $. Ce n’est pas le téléphone pliable le plus cher du marché, mais il pourrait certainement être moins cher. Nous aimerions donc voir Samsung offrir un prix moins cher.

Alternativement, une variante moins chère du Galaxy Z Fold 3 serait également une excellente option. La société pourrait théoriquement faire des compromis dans des domaines tels que la RAM (de 12 Go à 8 Go), les appareils photo (en utilisant des capteurs moins chers ou en coupant le téléobjectif), l’affichage (en utilisant un verre Gorilla plus ancien sur l’écran traditionnel) et la conception (en utilisant des dos en plastique au lieu du verre. ) afin d’atteindre un prix beaucoup plus bas.

Taux de rafraîchissement élevé sur les deux écrans

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Les affichages à taux de rafraîchissement élevé sont de plus en plus courants dans l’industrie, même les téléphones économiques offrant des écrans à 90 Hz ou 120 Hz de nos jours. Cette technologie permet un défilement plus fluide et des animations plus fluides.

Le Galaxy Z Fold 2 offrait un écran principal de 120 Hz mais s’est contenté d’un écran de smartphone externe standard de 60 Hz. C’était une décision plutôt étrange, mais Samsung pourrait remédier à cela en proposant un écran de smartphone à 120 Hz dans le nouveau Galaxy Fold.

C’est ce que nous voulons voir du Samsung Galaxy Z Fold 3. Et vous? Faites-nous savoir en votant dans notre sondage ci-dessous ou en laissant un commentaire.

