« Ce que nous voyons sur l’herbe est proche de ce que nous voulons »

04/01/2021

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a affirmé après la victoire contre Fuenlabrada au stade RCDE (4-0), que ce que l’on voit « sur le terrain » est un ballon de football qui « s’approche » de l’idée du staff technique et cela apporte « joie » à l’équipe.

« Nous sommes dans un bon moment et ce résultat est accompagné de très bons sentiments. Nous avons battu une équipe qui vient de battre Majorque et Leganés. Nous avons été supérieurs au début et nous avons causé ce qui est arrivé plus tard », a été honnête l’entraîneur bleu et blanc.

En ce sens, l’entraîneur valencien a souligné que l’intention de l’Espanyol est de toujours signer le même départ de match. «Nous devons toujours essayer de prendre le départ que nous avons pris aujourd’hui. C’est la manière pour chacun de voir ce que nous voulons. Nous cherchons à plaire à nos fans et qu’ils sont heureux », a-t-il souligné.