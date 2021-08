Ce que pense Connie Britton d’un éventuel redémarrage ou d’un renouveau

in

Les redémarrages et les suites font fureur à Hollywood, avec des émissions classiques comme Roseanne, Frasier et Full House faisant l’objet d’un lifting du 21e siècle. Cependant, les fans du drame de football bien-aimé de NBC Friday Night Lights ne devraient probablement pas retenir leur souffle. Connie Britton a récemment été interrogée sur la possibilité de reprendre le rôle de Tami Taylor dans une interview avec Entertainment Tonight, et alors qu’elle aimait l’idée d’une réunion en 2021 pour le dixième anniversaire de la finale de l’émission, la star de White Lotus n’a pas voir un besoin de retourner aux Dillon Panthers. “Nous ferons une réunion à coup sûr, comme une réunion de casting, [but] Je ne les vois pas revenir dans cette histoire, du moins avec ce casting”, a expliqué Britton.

Une grande partie des acteurs, dont Kyle Chandler, Jesse Plemmons, Michael B. Jordan, Jurnee Smollett et Taylor Kitsch, ont tous fait de grandes choses à Hollywood, il serait donc pratiquement impossible d’obtenir un redémarrage satisfaisant ensemble. De plus, Britton pense que la série originale de Friday Night Lights s’est terminée comme il se doit. “J’ai entendu dire il y a quelques années qu’ils allaient faire un autre Friday Night Lights”, a déclaré Britton. “En attendant, nous savons que nous avons déjà eu un film, nous avons déjà eu cette émission de télévision, et puis s’ils devaient le refaire avec une itération complètement différente, je ne sais pas. Je pense que ce serait être un peu étrange.”

Britton a reconnu que ce serait “bien de voir où en sont Coach et Tammy dans 15 ans”, elle a dit qu’elle ne nous voit pas “revenir dans ces histoires et la vie de ces personnages en particulier”. Cependant, elle a assuré aux fans que “ça s’est bien passé” entre l’entraîneur Taylor (Chandler) et Tami. “Écoutez,” dit-elle, “ce lien est étroit. Etanche à l’air.”

Ce n’est pas la première fois que Britton rejette l’idée d’un redémarrage de Friday Night Lights. Britton a été interrogé par Andy Cohen sur Watch What Happens Live en 2018 sur la possibilité, et Britton ne voulait clairement pas jouer avec une bonne chose. “Est-ce qu’on en parle encore?” elle répondit. “Les gars, je ne pense pas que ça va arriver. Je ne pense pas.”

“Je pense que le consensus est qu’ils veulent simplement laisser tomber”, a poursuivi Britton. “J’ai en quelque sorte bouclé la boucle parce que j’étais tout à fait d’accord au début. Je pense que si nous l’avions fait dès le début. Mais maintenant, je vois vraiment à quel point c’est spécial de pouvoir terminer une série de cette façon. C’était tellement bien fait et magnifiquement arqué. Je pense que nous l’avons en quelque sorte fait. “