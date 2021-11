Ce que pense Eddie Howe du déménagement de Newcastle pour Unai Emery en premier

Photo de Robin Jones – AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via .

Eh bien, il semble que Newcastle United ait trouvé son prochain manager.

Quelques semaines après le limogeage de Steve Bruce, Newcastle devrait nommer Eddie Howe à St James’s Park.

Selon The Telegraph, Howe s’est vu proposer un contrat de deux ans et demi et a accepté à titre provisoire.

Cela survient après le choc des Magpies face à Unai Emery qui les a snobés en milieu de semaine, malgré l’accord pour le faire venir de Villarreal ressemblant à une formalité à un moment donné.

Et The Telegraph a rapporté que Howe n’a aucune hésitation à ce qu’Emery soit devant lui dans l’ordre hiérarchique.

L’Espagnol étant clairement le premier choix de Newcastle, vous pourriez pardonner à un candidat de deuxième choix si son ego avait souffert.

Mais l’homme de 43 ans n’est apparemment « pas contrarié » et est tout de même prêt à assumer le rôle dans le nord-est.

Crucial

Les rapports ajoutent que cela est potentiellement crucial – et c’est le cas.

Avec Emery et Paulo Fonseca hors de la table et Antonio Conte à Tottenham, Newcastle serait à court d’options si Howe décidait qu’il n’aimait pas la façon dont l’ancien patron d’Arsenal était devant lui dans la file d’attente.

Mais heureusement pour les Magpies, il s’en fiche et il peut maintenant commencer à préparer l’évasion du club de la zone de relégation.

Newcastle est 19e au classement de la Premier League et à six points de la sécurité.

Photo par Eric Alonso/.

