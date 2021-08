Ce que pense Heidi Klum d’America’s Got Talent à propos de la deuxième performance de Léa Kyle, gagnante du Golden Buzzer, et de la réponse “Grumpy” de Simon Cowell

Je veux dire, évidemment, c’est ma sonnerie dorée, ce qui veut dire que je suis sa maman. Alors je vais toujours voter et parler positivement de mon propre enfant, n’est-ce pas ? [laughs] Mais à part ça, je pense qu’elle est fantastique. J’aime une fille qui peut tout faire. Je veux dire, elle coud tout ça elle-même. Elle n’a pas envie, je ne sais pas combien d’aides pour faire toutes ces choses différentes pour elle. Elle est littéralement assise là. Elle conçoit tous les trucs. Elle réfléchit à la façon de faire l’acte et tout. Et j’admire ça chez elle, tu sais ? Est-ce que tout se passe toujours parfaitement parfait ? Non, visiblement, non. La botte ne voulait pas changer aussi vite qu’elle le voulait. Mais alors il l’a fait. Je ne sais pas, il se passe tellement de choses. Et elle est jolie et elle baisse le chapeau, boum, il y a une tenue différente. Elle fait bam, bam, puis autre chose… Pour moi, c’est Vegas. J’adore les couleurs flashy. C’est vibrant, la musique est bonne. Elle est mignonne et amusante. Pour moi, je pense que c’est un acte amusant à regarder. Et à regarder à Vegas.