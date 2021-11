Ce que pense le producteur de Los Eternos d’une éventuelle suite | Divertissement

Nate Moore, producteur du nouveau film MCU, The Eternals, ne considère pas qu’il devrait y avoir une suite « par obligation ».

Après presque un an sans premières MCU, 2021 regorge de nouveaux films de l’univers cinématographique Marvel que ce 5 novembre il sortait l’un de ses films les plus attendus, Los Eternos, réalisé par la lauréate de l’Oscar du meilleur réalisateur Chloé Zhao.

Et bien sûr, comme toujours à la sortie d’un film Marvel, la même question se pose, quand la suite va-t-elle arriver ? Nous savons déjà que La société de Kevin Feige a pour habitude de faire des trilogies de chacun de ses super-hérosÀ l’exception de Thor, il n’est donc pas étonnant qu’ils aient posé cette question au producteur de The Eternals, Nate Moore.

« Ce n’est pas quelque chose qui doit être fait », a déclaré Moore dans une interview avec le Toronto Sun dans laquelle il a rapidement confirmé que, juste au cas où, il y a déjà des idées pour une éventuelle suite à Los Eternos, « Évidemment, nous avons quelques idées sur l’endroit où nous pourrions aller, mais il n’y a pas de règle écrite nous obligeant à faire trois films. »

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de films nés de The Eternals, car, en théorie, le personnage joué par Kit Harington, The Black Knight, aura beaucoup plus de voyages dans le futur du MCU, bien que ni l’acteur ni personne du studio n’en ait encore parlé.

Bien sûr, Ces déclarations protègent également Marvel au cas où Los Eternos ne ferait pas le box-office qu’au début ils auraient estimé et qu’ils ne sont donc pas « obligés » de réaliser la suite de ce qui pourrait sembler un produit qui n’intéresse pas autant les fans que, par exemple, un nouveau film de Thor avec Taika Waititi.

