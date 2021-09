En plus de raconter une histoire puissante, Band of Brothers a également été élevé par une pléthore de performances d’acteur exceptionnelles. La distribution d’ensemble comprenait Damian Lewis (Homeland), Tom Hardy (Mad Max: Fury Road, Venom), Donnie Wahlberg (Blue Bloods) et Ron Livingston (The Conjuring). Lewis et Livingston ont tous deux été nominés pour les Golden Globe Awards, et la série globale a remporté sept de ses vingt nominations aux Emmy Awards.