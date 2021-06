Ce que pensent les voisins de la résidence d’un tiers de Josh Duggar alors qu’il est en liberté sous caution face à des accusations de pornographie juvénile

La propriété où réside actuellement Josh Duggar est en effet grande, avec des dossiers de propriété publique notant que LaCount et Maria Reber vivent actuellement sur neuf acres, Geimeiner notant même le «pâturage pour chevaux» séparant la propriété de sa famille de l’autre. Pourtant, les choses n’ont pas toujours été totalement copacifiques depuis que Josh Duggar a emménagé sur la propriété. Apparemment, il est facile pour les médias et d’autres personnes de s’approcher, et les flics ont même été appelés peu de temps après que Duggar a emménagé après qu’un voisin se soit senti en danger à cause d’une voiture qui s’attardait sur ou à proximité de leur propriété.