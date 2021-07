Ce que personne n’a remarqué dans le look Schiaparelli de Bella Hadid : son tatouage

CANNES, FRANCE – 11 JUILLET 2021 : Bella Hadid arrive à la première de ‘Tre Piani (Three Floors)’ lors du 74e Festival de Cannes qui s’est tenu au Palais des Festivals de Cannes, France. (Le crédit photo doit se lire P. Lehman / Barcroft Media via .) (.)

Si vous regardez attentivement et zoomez sur le côté gauche, vous pouvez voir le tatouage du modèle. Si elles sont trois petits points Et comme le collier en or avec des détails bijou inspirés des alvéoles pulmonaires, il a retenu l’attention. Même si ce n’est pas un nouveau tatouage, Il est très peu connu parmi toute la collection de tatouages ​​du modèle.

Il y a quelques mois, Hadid a montré ses deux nouveaux tatouages ​​​​d’épaule qui sont une écriture arabe de l’artiste et tatoueur emblématique. Dr woo et que signifient-ils “Je t’aime” Oui “Mon amour”. Et si vous êtes un super fan de Hadid, vous savez probablement aussi qu’elle a des ailes à la cheville et un bouton de rose juste au-dessus de son coude.