ce que promet la hard fork EIP-1559 pour Ethereum

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Contrairement à la croyance populaire, EIP-1559 ne cherche pas à réduire la congestion de l’éther et les problèmes de taux de gaz, alors à quoi sert-il?

L’éther (ETH) a récemment grimpé en flèche, la valeur du principal altcoin passant de 1800 dollars à 2480 dollars depuis début avril, affichant une croissance de près de 30%. Cette dernière vague d’élan monétaire intervient dans le sillage d’Ethereum qui a reçu de nombreuses critiques concernant l’augmentation de la congestion du réseau et des coûts de transaction.

Pour mettre les choses en perspective, depuis la deuxième quinzaine de février, le coût moyen de la facilitation des transactions dans l’écosystème Ethereum a continué à osciller au-dessus de la fourchette de 16 $ à 20 $, ce qui le rend assez peu pratique pour les personnes qui cherchent à faciliter des transactions plus petites. utiliser la plate-forme. En fait, le 23 février, la valeur des frais susmentionnée a atteint un niveau record de 42 $, suscitant la colère de la communauté cryptographique au sens large.

Le réseau Ethereum a récemment subi une fourchette étiquetée “Berlin”, qui, dans son sens le plus élémentaire, peut être considérée comme une mise à niveau du réseau intégrant quatre propositions d’amélioration d’Ethereum qui cherchent à modifier les exigences de débit de gaz de l’écosystème et autorisent certains nouveaux types de transactions.

La mise à jour de Berlin semble jeter les bases du hard fork beaucoup plus grand de Londres qui déclenchera EIP-1559 – une refonte attendue depuis longtemps, bien que controversée, de la structure de frais existante d’Ethereum.

EIP-1559 résoudra-t-il toute la douleur d’Ethereum?

Bien que sur le papier, le prochain hard fork de Londres promette de grandes choses, il est toujours tout à fait pertinent de se demander si EIP-1559 sera la solution à long terme dont Ethereum a besoin pour résoudre ses problèmes d’évolutivité pour toujours.

Cointelegraph s’est entretenu avec Abdelhamid Bakhta, l’un des six auteurs principaux de l’EIP-1559. Il a noté qu’en l’état actuel des choses, il y a actuellement beaucoup de désinformation et de demi-connaissance sur le Web concernant la prochaine mise à jour de Londres.

Pour commencer, Bakhta a précisé que la réduction de la congestion actuelle et des tarifs élevés n’est pas le but de l’EIP-1559, mais cherche plutôt à introduire le concept d ‘«élasticité de bloc», ce qui signifie que la capacité maximale théorique de la plate-forme est doublée. Il a en outre ajouté:

«Les frais de transaction sont fonction de l’offre et de la demande. Et techniquement, il n’y a pas d’augmentation de l’espace de bloc disponible moyen parce que le mécanisme de taux de base est conçu pour tendre à la moitié de la capacité maximale de bloc. La réponse courte est donc non, la mise à niveau ne sera PAS la solution à long terme dont Ethereum a besoin pour résoudre ses problèmes d’évolutivité. “

Cependant, sur une note plus optimiste, il a ajouté qu’au fur et à mesure que de plus en plus de solutions de couche deux continueraient d’être adoptées, tous les problèmes de congestion du réseau et de frais seront finalement résolus.

Au sujet du fait que les mineurs ne sont pas satisfaits de la réduction proposée de 50% de leurs ratios de récompense minière suite à la mise en œuvre du hard fork de Londres, Bakhta a estimé qu’il était tout à fait évident de voir pourquoi certains mineurs sont opposés à la proposition. “Parallèlement aux tarifs du gaz atteignant leur plus haut niveau depuis des années, l’exploitation minière d’Ethereum est devenue une entreprise à grande échelle”, a-t-il ajouté.

Cependant, il a affirmé que les mineurs savaient déjà que leur entreprise touchait à sa fin lorsque Ethereum est finalement passé à un cadre de preuve de participation, ajoutant que même s’il comprend que cette réduction est difficile à accepter, le changement était inévitable. Bakhta a ajouté: «Ce n’est pas qu’ils n’étaient pas au courant de cette proposition. L’idée a été introduite pour la première fois par Vitalik dans un article intitulé “Enchères au premier et au deuxième prix et marchés de frais de transaction améliorés” en juillet 2018. “

Les solutions de la couche deux sont le besoin du moment

Faisant part de ses réflexions sur la façon dont le prochain EIP-1559 peut aider l’écosystème Ethereum, Jan Strandberg, cofondateur et directeur de la croissance de l’application Yield de la plate-forme DeFi, a noté que, bien que la mise à jour puisse apporter un soulagement minimal aux développeurs et traders DeFi. qui en ont assez des frais d’essence élevés et des longs délais d’attente, c’est une solution à court terme aux problèmes généraux d’Ethereum.

Selon lui, de réels progrès ne seront observés que lorsque Eth2 sera enfin mis en service, permettant au réseau d’étendre ses capacités de transaction de 15 transactions à 100 000 transactions par seconde. Il a ajouté: «Ce sera le véritable changement de jeu, pas seulement pour Ethereum, ou même DeFi, mais probablement pour toutes les crypto-monnaies. Cela ouvrira la voie à une véritable adoption par le grand public. »Ainsi, il semble que le prochain hard fork de Londres ne change fondamentalement que l’économie périphérique d’Ethereum, sans avoir un effet significatif sur l’évolutivité.

Anton Bukov, co-fondateur de l’agrégateur DEX 1inch Network, a déclaré à Cointelegraph qu’il serait surpris si le prochain hard fork de Londres sera mis en service avant septembre. En ce qui concerne les problèmes d’évolutivité d’Ethereum, il convient qu’au lieu de se tourner vers EIP-1559 comme une solution définitive, les utilisateurs devraient concentrer leur vision sur les solutions de couche deux, ajoutant:

«Je suis très inspiré par le zkPorter de Matter Labs, qui devrait aider Ethereum à atteindre 20K TPS. J’ai hâte qu’Ethereum passe au PoS pour permettre aux détenteurs d’ETH de gérer les mises à jour du réseau. “

Risques potentiels associés à EIP-1559

Parlant de certaines des zones grises possibles associées à EIP-1559, Bakhta a estimé qu’en l’état actuel, l’équipe de développeurs Ethereum semble avoir couvert tous les risques potentiels associés à la proposition susmentionnée. Il a élaboré:

«Il y avait deux aspects principaux à considérer: l’analyse économique et l’impact sur la performance. L’objectif de l’analyse économique était de déterminer si le nouveau modèle de marché était sûr et non vulnérable aux attaques. En ce qui concerne les performances, il y avait des inquiétudes quant à savoir si le réseau pouvait gérer des blocs deux fois plus volumineux. Et la réponse est oui.”

Sur une note plus technique, Bakhta a noté que l’équipe a été en mesure de traiter avec succès des blocs qui sont presque quatre fois la taille actuelle du réseau principal, encore plus que ce que EIP-1559 a proposé d’apporter à la table, ajoutant: «EIP-1559 a été un voyage fantastique pour moi. C’était formidable de voir la collaboration entre toutes les équipes, chercheurs, auteurs, économistes. C’est ma plus grande réussite personnelle. “

Strandberg pense que tout cela se résume à Eth2. “Quand Eth2 arrivera, nous verrons vraiment quelque chose de spécial qui vaudra la peine d’attendre”, a-t-il ajouté. Un réseau cryptographique comme Ethereum doit constamment équilibrer le budget de sécurité requis pour assurer la sécurité de son système et ce que les mineurs (sur) facturent. De plus, après que les prix de l’essence ont récemment augmenté de manière significative sur le réseau Ethereum, EIP-1559 apparaît comme une correction différée en faveur de la base d’utilisateurs toujours croissante d’Ethereum.