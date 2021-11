Ce que Remi Bader fait du shopping, regarde, rêve et plus

E ! : Qui est votre modèle ?

RB: Je suis très proche de mes deux parents, mais mon père est dans l’industrie de la mode et vend des jeans pour femmes et a toujours travaillé avec des femmes de taille plus et a fait ses lignes de taille inclusive. C’est une chose folle maintenant que je peux porter et travailler avec ses marques, mais aussi avoir ce point commun avec lui. Il a toujours été à qui on s’adresse pour des conseils sur les affaires et la mode. Il a eu un cancer à trois reprises et n’a jamais manqué une journée de travail, alors il m’a toujours motivé à travailler.

E ! : Quelles sont les choses que nous verrions sur votre TikTok FYP ?

RB : Vous verriez des mannequins tout en courbes, mais mes vidéos sont tellement aléatoires. J’aime beaucoup les vidéos de chant, les drames TikTok, les danses ou les sketchs amusants. Les commentaires sur les vidéos sont les meilleurs. Ma sœur et moi nous envoyons simplement des vidéos et nous disons « commentaires » parce que les gens disent ce que vous pensez.

E ! : Quels créateurs de TikTok recommanderiez-vous à quelqu’un qui vient de télécharger l’application ?

RB : Je pense que c’est difficile à dire parce que les gens aiment des choses tellement différentes mais Erika Priscilla est vraiment drôle. Vous devez suivre The D’Amelios ou Addison Rae car ce sont les personnes les plus importantes de l’application.

E ! : Quel est votre premier TikTok devenu viral ?

RB : Ma première vidéo était Khloe kardashian dans un corps de taille 16. J’ai porté sa tenue exacte mais avec d’autres marques, sauf que la chemise était de sa marque. J’ai quelques vues mais pas beaucoup. Mes quatre premières vidéos n’ont pas été vues par beaucoup de monde. C’était probablement ma cinquième vidéo où j’ai commencé à faire des vidéos réalistes de transport de vêtements lorsque je suis devenue virale.

E ! : Quelle est votre opportunité préférée depuis que vous êtes devenu viral ?

RB : Je pense que la campagne Aerie Real était vraiment cool parce qu’il y avait beaucoup de gens qui avaient un plus grand public que moi inclus dans cela. Le fait que je sois inclus et que ce soit dans le magazine People était tellement excitant pour moi. Il s’agissait d’être réel, de ne pas vous modifier et d’être d’accord avec qui vous êtes dans votre corps. C’est toujours excitant quand la campagne d’une marque s’aligne sur votre marque. Quand je parle de ces choses, je ne veux jamais que cela arrive, car vous devez toujours être heureux, positif et vous sentir bien chaque jour dans votre corps parce que c’est tout mon propos – ce n’est pas ce que je ressens.

E ! : Quels conseils avez-vous pour vos fans ?

RB : Tout mon message sur TikTok est qu’il est normal d’avoir parfois du mal. Il y a beaucoup de choses que nous n’aimons peut-être pas chez nous, mais cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas traverser la vie et profiter de la vie. Nous luttons tous, mais nous pouvons traverser ce voyage ensemble. Plus les choses sont partagées et discutées, mieux c’est.