Ce que révèle le thème astral de Timothée Chalamet sur l’acteur

En ce qui concerne les icônes de la génération Z, peu se comparent à Timothée Chalamet. (Si vous prononcez son nom trois fois dans un miroir, une fangirl s’évanouira quelque part à cause de l’hyperventilation.)

L’acteur américain, 25 ans, a connu une ascension stratosphérique vers la gloire ces dernières années. Avec son rôle principal dans l’épopée de science-fiction « Dune » époustouflante et un nouveau rôle de roi de la confiserie sexifié dans « Wonka » qui sortira en salles en 2023, Chalamet est sûr de faire une empreinte tout au long de la décennie à venir en tant que l’un des les jeunes acteurs les plus prometteurs.

Mais la conquête de la star de « Call Me By Your Name » ne se limite pas aux succès au box-office, car il a été endoctriné en tant qu’icône de la culture pop avec ses précédents tours en tant que co-animateur du Met Gala de cette année et hôte d’un 2020 épisode de « Saturday Night Live ».

Inutile de dire que la célébrité a captivé l’attention d’Hollywood et des préadolescents excités.

Le dernier projet sur grand écran de Timothée Chalamet est « Dune. » Warner Bros. / avec l’aimable autorisation d’Everett CollectionLe coprésident Timothée Chalamet éblouit au Met Gala 2021 en septembre..

Mais qu’est-ce qui existe au-delà de la façade calme et cool du tapis rouge ? Y a-t-il quelque chose de beau ou de dangereux qui se cache en dessous ?

Obtenons les deets exclusifs et juteux en consultant les étoiles.

Timothée Chalamet veut juste que vous ressentiez quelque chose

Timothée Chalamet est un empathe, c’est pourquoi nous l’aimons tant. Il y a beaucoup à disséquer dans son thème astral, mais je vais simplifier les bases pour vous. (Hé, je suis bon dans ce que je fais, et c’est pourquoi tu m’aimes.)

Timothée Chalamet est né le 27 décembre 1995. Cela fait de lui un Soleil Capricorne robuste avec une Lune Poissons sensible. D’après son heure de naissance indiquée en ligne (sur laquelle je suis toujours très sceptique car, dans chaque lecture personnelle que j’ai faite pour une célébrité, ils m’ont donné une heure différente), Chalamet est un Ascendant Vierge.

Dès le départ, nous savons que Chalamet est un travailleur acharné – désireux de faire ce qu’il faut pour atteindre ses plus grandes ambitions. Il ne s’est jamais installé à aucun niveau de succès, et il ne le fera probablement jamais. Il est animé par une force importante car, en fin de compte, il aime créer et faire son travail – et cela a toujours été une priorité absolue pour lui de transformer cette passion et cette compétence en signes d’argent. (Je raconte.) Les Capricornes sont notoirement avides de richesse et de succès, et leur esprit calculateur leur donne un avantage pour jouer le long jeu pour y arriver.

Alors que la plupart des gens pensent que Chalamet est un succès du jour au lendemain, cela laisse de côté la partie la plus importante du voyage – les longues heures, les épreuves et les tribulations qu’il a rencontrées sur son chemin vers le sommet. Saturne, la planète des défis et de la persévérance, est dans une position particulièrement difficile pour lui dans son thème astral, montrant que son ascension n’a pas été une route facile. Il a probablement fait face à beaucoup de solitude, d’insécurité et d’obstacles pour arriver ici.

Cependant, les Capricornes n’ont pas peur de se mettre au travail et de faire bouger les choses – ce qui est probablement ce qui a alimenté encore plus sa faim. À chaque échec, il retrouvait une passion renouvelée. (Obtenez-le !) Avec chaque victoire, il a commencé à être plus confiant qu’il était sur la bonne voie. (L’obtenir!!)

Timothée Chalamet assiste à un photocall à Londres pour promouvoir « Dune » le 17 octobre..

Pourtant, la chose la plus remarquable lors d’un examen plus approfondi de son thème natal est que son signe de la Lune, lié à sa vie émotionnelle intérieure et à son âme, est en Poissons rêveur. Cela montre qu’il est profondément en contact avec lui-même et ses sentiments. Il peut puiser dans un puits sans fin d’émotions, ainsi que se rapporter à la lumière et à l’obscurité chez tous les gens. Sa Lune est liée à Mercure, lui apportant une synthèse de communication concernant ses idées et son cœur. Il est également lié à Neptune, lui offrant une créativité brillante et un niveau de sagesse spirituelle et psychique – ainsi qu’un éclat de mystère.

Ensuite, sa Lune est liée à la puissante Mars, qui lui confère une énergie contagieuse, lui permettant d’atteindre l’esprit des gens, attirant des foules séduites par sa chaleur et son sex-appeal. Alors, oui : Chalamet exploite les étoiles et vous les renvoie, comme le fait tout bon artiste.

La compatibilité amoureuse de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet et Lily-Rose Depp sur le tapis rouge de la 76e Mostra de Venise en 2019..

Avec qui Chalamet se blottira-t-il ensuite ? La célébrité a une histoire de rencontres d’élite, car il a déjà été lié à la fille de Madonna, Lourdes Leon, et Lily-Rose Depp. Pas trop minable d’une liste même là. Les fans ont spéculé qu’il se rapprochait de la co-star Zendaya, ou même se demandait s’il était gay ! Puis, dans les dernières nouvelles, des rumeurs ont chuchoté qu’il se rapprochait de l’ex de John Mulaney, Anna Marie Tender, et Keke Palmer.

Loin des tapis rouges, Timothée Chalamet, idole torse nu, s’amuse avec Lily-Rose Depp.Cobra Team / BACKGRID

Alors, qu’est-ce que Chalamet recherche réellement chez un partenaire ? TBH : Il est probable qu’il soit attiré par les amoureux qui sont profondément sensibles, quelque peu mystiques et qui ont même un côté intuitif. D’une part, il a probablement trouvé des partenaires émotionnellement instables, qui avaient besoin d’être sauvés ou qui étaient enclins au drame, mais, d’autre part, il a trouvé des personnes qui ont été si blessées par elles-mêmes que leur détachement l’a beaucoup intrigué – mais l’a également repoussé. . Hé, un défi peut être amusant parfois, n’est-ce pas ?

Timothée Chalamet est rejoint par Zendaya – ne serait-ce que pendant, oh, environ 7 minutes – dans le film « Dune ». Warner Bros. / avec l’aimable autorisation d’Everett Collection

Il est clair à l’examen de son thème natal qu’il investit profondément dans ses partenaires – parfois au point d’en devenir incroyablement nécessiteux pour qu’il finisse par être particulièrement codépendant. Cependant, parce qu’il a grandi et mûri, il s’est rendu compte qu’il vaut mieux marcher prudemment dans l’amour afin qu’il ne finisse pas par tomber dans le grand bain. (Je m’identifie à ce frère tellement, tellement fort.)

Mais une autre chose qui m’a choqué de sa lecture, c’est que j’ai pu voir qu’il a un attrait profond pour les gens qui sont plus âgés que lui, plus matures que lui ou peut-être ceux qui possèdent une profonde sagesse dont il peut apprendre. À cet égard, il trouve des mentors et des collaborateurs qui représentent ces aspects pour l’inspirer, comme en témoignent son amitié intergénérationnelle avec Larry David, 74 ans, et sa relation d’associé avec Armie Hammer, 35 ans.

Timothée Chalamet et Larry David se retrouvent à New York en septembre 2021.TheImageDirect.com Armie Hammer et Timothée Chalamet apparaissent dans une scène de « Call Me By Your Name ». Sayombhu Mukdeeprom/Avec l’aimable autorisation de Sony Pictures Classics

Timothée Chalamet a de belles années devant lui – et difficiles –

Quant à ce que je vois pour M. Chalamet dans les années à venir, il y aura beaucoup de tournants importants pour lui. Attachez-vous !

D’abord le grand : Jupiter, la planète des miracles, est extrêmement alignée sur lui en 2022 et à nouveau en 2023 et 2024. Cela promet un élan de chance autour des relations, aussi bien en affaires qu’en amour, et autour de tous les domaines liés à la communication. . Nous verrons certains de ses travaux les plus brillants en 2023 et au premier semestre 2024, à coup sûr.

L’itération de Willy Wonka par Timothée Chalamet sera créée en 2023. Timothée Chalamet/Twitter

Ensuite, le fou: Bientôt, Chalamet connaîtra des éclipses intenses comme l’enfer qui changeront sa vie pour toujours d’une manière destinée – autour de l’amour romantique et des amitiés. Ces éclipses sont toujours liées au destin et commencent en novembre 2021 et résonnent jusqu’à la fin de 2023. Préparez-vous, Chalamet stans : il traverse peut-être des montagnes russes dans ces régions et, par extension, vous pouvez l’être aussi.

Et puis, le laid : en 2023, Chalamet entamera son premier « Saturn Return », qui est une période majeure de défis intenses qui forgent quelqu’un par le feu en acier. Il subira probablement un poids émotionnel lourd et commencera à faire des choix extrêmement difficiles concernant les limites, sa santé mentale et la façon dont il souhaite donner la priorité à sa vie pour l’avenir. Le début de 2025 pourrait être particulièrement difficile pour lui, mais une fois qu’il entrera en 2026, il traversera cette tempête et sera plus fort que jamais. Nous avons tous traversé cette période – été là, fait ça, et ce truc n’était pas mignon – et ce n’est jamais pour nous punir. Au lieu de cela, notre retour de Saturne nous humilie, nous ramène sur Terre et nous aide à mettre en place les modèles que nous voulons construire pour les 30 prochaines années.

Chalamet survivra à cet ouragan et créera certaines de ses œuvres les plus puissantes à cause de cela. Après tout, les vrais artistes vivent pour la douleur de la transformer en art.

Kyle Thomas est un astrologue de la culture pop mondialement reconnu qui a figuré dans Cosmopolitan Magazine, ABC Television, Hulu, Bustle, Elite Daily, House Beautiful, Marie Claire, YahooNews, MSN et plus encore. Il est connu pour ses conseils cosmiques pour les célébrités, les dirigeants d’entreprise et les influenceurs de premier plan. Son travail exploite le pouvoir des stars en ce qui concerne le mode de vie du divertissement et les tendances affectant les gens dans le monde entier. Pour plus d’informations, visitez KyleThomasAstrology.com.