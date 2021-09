Ce que Satoshi Nakamoto nous a laissé

Visitez l’article original*

Le créateur anonyme de Bitcoin a créé un changement historique avec son invention.

De la philosophie grecque primitive à l’âge d’or de l’islam, je me demande souvent comment et quelle a été la culture qui a contribué à ces périodes d’explosions de libre pensée et d’innovation ? Quelle a été l’impulsion des idées grecques et les premiers stades de la science pendant l’âge d’or de l’Islam ?

Philosophie et pensée grecques

Que serait la pensée libre et novatrice sans les grands philosophes grecs ? Sans Thalès de Milet, Socrate, Platon, Aristote et Pythagore, l’âge d’or de l’Islam aurait-il pu exister ? Sans Al-Zahrawi, Abbas ibn Firnas, Al-Biruni, Avicenne, Averroès, Ibn al-Nafis, Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi, Alhazen, Ibn Khaldun la Renaissance aurait-elle pu exister ? Sans Léonard de Vinci, Nicolas Copernic, Andreas Vesalius, Francis Bacon, Thomas d’Aquin, Isaac Newton, Galilée, Kepler et Descartes, la science et la philosophie modernes des XIXe et XXe siècles auraient-elles existé ?

Socrate, considéré comme le père de la philosophie occidentale, nous a donné l’innovation de la méthode socratique. Ses idées de logique et de rationalisme étaient radicales et elles ont finalement inspiré les contributions scientifiques des futurs philosophes et penseurs. Les origines de la pensée intellectuelle, de l’humanisme, de la théorie sociale, des idées économiques et de la démocratie remontent aux anciennes idées grecques. La première démocratie remonte probablement à Athènes. Une tentative de passer du pouvoir central autoritaire à un style décentralisé de gouvernance et de représentation a eu et est d’une influence énorme sur les démocraties occidentales d’aujourd’hui.

L’âge d’or de l’islam — Une nouvelle innovation.

Mohammad a été l’initiateur d’un nouveau changement de pensée qui a mis l’accent sur l’érudition non seulement parmi les aristocrates d’élite, mais de chaque citoyen. On pourrait dire que Mohammad a été un catalyseur de l’alphabétisation à l’époque du monde où l’alphabétisation et l’érudition étaient minoritaires. Mohammad n’était pas seulement un innovateur social, mais un argument peut également être avancé, qu’il était aussi un innovateur économique. Je suis prêt à aller plus loin et à le qualifier de figure centrale dans la formation d’un précurseur d’une forme de capitalisme et d’économie de marché que nous voyons aujourd’hui. Pendant son séjour à Médine, Mohammad a créé un marché concurrentiel qui a finalement dépassé les autres marchés de Médine. Cela était principalement dû au fait de ne pas imposer de taxes sur les biens et services entre les différents commerçants. C’était radical, innovant et brillant.

L’islam a prospéré et l’empire s’est étendu à l’ouest jusqu’à la péninsule ibérique et à l’est près de l’Afghanistan et du Pakistan actuels. Le message que Mohammed et ses disciples ont prêché à maintes reprises était un mode de vie, que ce soit sur le marché ou dans les interactions sociales quotidiennes. L’accent mis sur l’apprentissage pour déchiffrer certains des écrits et des mystères du monde mentionnés par le Coran a créé une culture de grands philosophes et penseurs. Comme les Grecs l’ont fait, remettant le flambeau aux citoyens de l’âge d’or islamique, le flambeau a été remis aux Européens de l’Ouest pour finalement inaugurer la Renaissance.

La Renaissance

De nombreux grands penseurs ont été influencés par les philosophes des citoyens arabophones de l’âge d’or islamique. Thomas d’Aquin, Fibonacci, Da Vinci, Michel-Ange et Copernic ont contribué à l’explosion de la philosophie et de l’art. Avec l’aide de traductions arabes de textes grecs, la philosophie grecque classique a été redécouverte et l’Europe médiévale est née des cendres de l’âge des ténèbres et des débuts éventuels de la Renaissance. La Renaissance a inauguré une renaissance de la curiosité intellectuelle et de la libre pensée. On peut dire que la plus grande technologie à sortir de cette période était la presse à imprimer. L’imprimerie a permis le développement de la communication de masse. Il a permis le développement de la classe moyenne. Il a également supprimé l’accumulation centralisée de connaissances des autorités religieuses et politiques et a distribué la renaissance du savoir aux masses. Le passage d’une accumulation centralisée de connaissances à une accumulation décentralisée de connaissances a finalement été un avantage net pour la société.

L’illumination

L’âge de la raison a été une période extraordinaire qui nous a amenés comme Isaac Newton, René Descartes et Adam Smith. Comme la Renaissance était également connue comme la renaissance de la curiosité intellectuelle, les Lumières peuvent également être appelées la renaissance de l’humanisme, qui peut retracer ses origines dans la philosophie et la pensée grecques. L’humanisme était une philosophie qui soulignait que la raison et l’autonomie sont les aspects fondamentaux de l’existence humaine. Une définition plus moderne et technologique serait un passage d’une pensée centralisée, c’est-à-dire une autorité centrale religieuse et/ou une gouvernance centrale, à une pensée souveraine individuelle plus décentralisée. Les Lumières ont inspiré la démocratie. Nous devons nous rappeler que les États-Unis ont été formés au siècle des Lumières. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson et James Madison ont incorporé les idéaux lors de l’élaboration de la Constitution américaine. Je dirais que la déclaration : « Nous considérons que ces vérités vont de soi, que tous les hommes sont créés égaux, qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. », a une origine et une influence humanistes.

Ère moderne

On considère que notre ère moderne actuelle a commencé avec l’ère industrielle, commençant à peu près vers le milieu du XVIIIe siècle, s’étendant jusqu’à notre ère de l’information actuelle. L’ère moderne peut être considérée comme l’essor éventuel de la technologie numérique et de la biotechnologie. Avant Einstein, il y avait Isaac Newton et James Clerk Maxwell. Les découvertes d’Isaac Newton sur la gravité et l’optique ont été les fondements qui ont conduit à l’un des initiateurs et des plus grands contributeurs de l’ère de la technologie, James Clerk Maxwell. Quand Einstein a dit qu’il se tenait sur les épaules de géants, il faisait référence à Newton et Maxwell. Maxwell a ajouté aux découvertes de Newton et a ensuite unifié l’électricité, le magnétisme et la lumière pour former la théorie des champs électromagnétiques. L’unification a contribué à la découverte de l’énergie électrique, de la télévision et de la radio.

Nous voici maintenant, près de 2500 ans après Socrate et près de 200 ans après Maxwell. De l’électricité→ photographie→ radio→ télévision→ ordinateurs→ internet→ smartphone→ Bitcoin. J’interpréterais que tous les grands philosophes et penseurs essayaient de découvrir et de déchiffrer les mystères du monde pour créer un filet positif pour leurs sociétés. Une conséquence émergente que j’ai remarquée de la plupart des grandes idées de l’Antiquité classique à nos jours était l’accent mis sur la décentralisation et sa contribution à un effet positif net pour la société. Je donne des exemples dans l’article, tels que la méthode socratique, la focalisation précoce de l’islam sur l’apprentissage et l’alphabétisation pendant son âge d’or, l’imprimerie et les États-Unis d’Amérique. D’autres exemples à l’ère moderne incluent l’ordinateur personnel, Internet (ou le World Wide Web) et maintenant la technologie blockchain, plus précisément Bitcoin.

L’héritage de Satoshi Nakamoto

Par souci de simplicité, nous supposerons que Satoshi Nakamoto était une personne et puisque Satoshi est un nom masculin en japonais, nous supposerons qu’il est un homme. Je mettrais Satoshi au même niveau que les grands penseurs et philosophes du passé. Compte tenu de ce que Satoshi a créé, je l’envisage comme un polymathe et un érudit. Nous savons qu’il devait avoir une compréhension claire des principes mathématiques et cryptographiques, mais il devait connaître les aspects économiques, sociétaux, philosophiques et psychologiques de la société. Je suppose qu’il comprenait l’histoire des sociétés du passé, leurs créations et leurs chutes. Il devait connaître les obstacles que les dirigeants de la société placent pour maintenir le statu quo. La création de Satoshi, Bitcoin, était et est une excellente idée. Peu de gens nient la beauté du plafond de 21 millions et la nature déflationniste du bitcoin, les fonctions de sécurité et le contournement de la finance héritée grâce à l’idée géniale de la garde personnelle. Mais arrêtons-nous un instant et respirons profondément. Je pense, comme beaucoup d’autres, que la plus grande partie et fonctionnalité qui a été introduite dans Bitcoin était la nature pseudonyme de Satoshi Nakomato et la décentralisation de Bitcoin.

Satoshi Nakamoto laissant son identité cachée – quelle merveilleuse fonctionnalité. Merci Satoshi Nakamoto d’avoir fait cela. Je voulais réfléchir et essayer de trouver une période ou un cas dans le temps où les idées étaient présentées sous un pseudonyme. Je me souviens qu’à l’époque des écrits d’Isaac Newton, il y avait une pratique consistant à publier une idée ou un article scientifique sous un pseudonyme. La raison en était, naturellement, que les lecteurs se concentraient sur l’idée plutôt que sur l’auteur. Publier sous son vrai nom peut invoquer une attaque contre l’auteur plutôt que contre l’idée. Cela a concentré le discours public sur les mérites de l’idée réelle. Satoshi devait savoir cela à propos de la société. Il savait que les ramifications sociétales potentielles de cette idée étaient énormes et que son identité entraverait le discours public.

Je souhaite conclure mes réflexions sur l’aspect le plus puissant de la création de Satoshi, à savoir la nature décentralisée du réseau Bitcoin. Vous avez peut-être déjà eu cela avant de lire cet article. Ou du moins je l’ai remarqué dans les premières parties de cet article, où j’évoquais l’importance de la décentralisation comme étant un net positif pour la société. Avec le recul, c’est évident maintenant, mais ce n’était pas tellement en 2017 lors du débat proposé sur la taille des blocs plus importants. Ce que je n’avais pas réalisé, pour qu’une grande idée le reste, la décentralisation doit en faire partie. La libre pensée, l’alphabétisation, l’imprimerie, la démocratie, les ordinateurs, Internet et Bitcoin sont toutes de bonnes idées, mais sans une composante décentralisée de l’idée sous-jacente, elles n’iront probablement pas loin. La technologie Blockchain est une excellente idée et le bitcoin l’a capturée. Le bitcoin peut-il durer 100, 200, 500, 1000 ans ? Personne ne sait. Ce dont je suis un peu confiant, c’est que si une nouvelle idée se présente qui est meilleure que le bitcoin, ce sera probablement une technologie qui n’existe pas actuellement, et elle aura une composante décentralisée. Je pense que le plus grand avantage net de l’idée de Satoshi est que toutes les grandes idées qui changent la société doivent avoir la décentralisation comme composante inhérente et essentielle.

