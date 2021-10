Ce que Scott Disick pense vraiment des fiançailles de Kourtney Kardashian

Pour Scott disque, Kourtney kardashian sera toujours celui qui s’est échappé.

Une source a dit en exclusivité à E! News que l’alun de L’Incroyable Famille Kardashian est « hors de lui » suite à l’annonce de la fiancée de Kourtney Clignotement-182 le batteur Travis aboyeur, qui a posé la question à l’hôtel Rosewood Miramar le dimanche 18 octobre.

Selon une deuxième source proche de Scott, la star de Flip It Like Disick « savait que ça allait arriver », car la famille Kardashian-Jenner le lui avait « déjà mentionné ». Néanmoins, l’avertissement n’a pas atténué le coup, la source partageant que Scott est « toujours vraiment triste à ce sujet et se sent mal ».

La relation intermittente de Scott et Kourtney a commencé en 2006. Ils se sont fréquentés pendant plus de 10 ans, au cours desquels ils ont accueilli le maçon, Pénélope et Règne, mais jamais marié.

Mais Kourtney a rompu avec Scott pour la dernière fois au cours du week-end du 4 juillet 2015. À l’époque, une source a expliqué que le gourou de Poosh était contrarié par le comportement de Scott, en disant: « Kourtney a toujours repris Scott et a été à ses côtés, mais maintenant avec trois enfants, il a vieilli. »