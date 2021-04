Ce que Seaspiracy de Netflix se trompe à propos de la pêche, expliqué par un biologiste marin

Cette histoire fait partie de Down to Earth, une nouvelle initiative de rapport Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Je voulais aimer Seaspiracy, le récent documentaire Netflix dans lequel beaucoup de gens parlent des dommages que la pêche industrielle inflige aux océans et à nos âmes. Depuis sa première le 24 mars, le film a fait son chemin dans (et hors) les listes de surveillance du Top 10 de Netflix dans un certain nombre de pays, et tout le monde, de Kourtney Kardashian aux analystes de Wells Fargo, a pesé.

Pendant des décennies, j’écris et je parle des dommages que Seaspiracy décrit dans des articles scientifiques, des interviews et, oui, dans des films documentaires. Si de nombreux progrès ont été accomplis, beaucoup trop de gens n’ont toujours aucune idée des problèmes auxquels sont confrontés les océans. Ainsi, la perspective d’un film populaire sur Netflix qui pourrait rendre significative la menace d’une pêche destructrice pour ses 200 millions d’abonnés est quelque chose que j’ai bien accueilli.

Le film comprend toutes les preuves accablantes et les images dramatiques nécessaires pour faire valoir que la pêche industrielle est – dans le monde entier – une entreprise trop souvent incontrôlable, parfois criminelle, qui doit être maîtrisée et réglementée. En cela, il renforce et partage avec un large public des connaissances largement répandues dans la communauté de la conservation des océans, mais pas dans le grand public.

Cependant, Seaspiracy dans son ensemble fait plus de mal que de bien. Il prend la question très sérieuse de l’impact dévastateur de la pêche industrielle sur la vie dans l’océan et la sape ensuite avec une avalanche de mensonges. En outre, il emploie des techniques d’interview discutables, utilise des tropes anti-asiatiques et blâme la communauté de la conservation des océans, c’est-à-dire les mêmes ONG qui essaient de réparer les choses, plutôt que les entreprises industrielles qui causent réellement le problème.

Plus important encore, cela déforme le récit sur la destruction des océans pour soutenir l’idée que nous – les abonnés Netflix du monde entier – pouvons sauver la biodiversité des océans en devenant végétaliens. Ce faisant, Seaspiracy sape sa formidable valeur potentielle: persuader les gens de travailler ensemble et faire pression pour un changement de politique et de règles qui freineront une industrie qui enfreint souvent la loi en toute impunité.

Seaspiracy utilise avec brio des tropes anti-asiatiques pour faire valoir ses arguments.

Le problème de Seaspiracy avec les faits

Premièrement, Seaspiracy a un problème avec les faits. Un exemple est son affirmation selon laquelle les océans seront «vides» d’ici 2048 si nous continuons à pêcher comme nous le faisons actuellement.

Cette affirmation est une interprétation erronée d’un document de recherche désormais dépassé. Ses auteurs avaient suggéré que d’ici 2048, toutes les populations de poissons exploitées dans le monde seraient tellement épuisées par la pêche qu’elles produiraient moins de 10 pour cent de leurs prises historiquement les plus élevées. Il existe des milliers de ces populations de poissons dans le monde, que l’on peut considérer comme «effondrées», mais elles ne sont pas parties et peuvent se rétablir. En fait, c’est ce à quoi sert souvent la gestion actuelle des pêches dans des pays comme les États-Unis, qui met l’accent sur la reconstitution des stocks.

Un autre exemple est la confusion que le film sème autour des prises accessoires et des rejets de poissons. Les premiers sont des poissons et autres animaux sauvages capturés sans avoir été ciblés, et les seconds sont des poissons et autres animaux qui sont rejetés après avoir été capturés.

Les rejets représentent actuellement environ 10 pour cent des prises mondiales, ce qui est obscène lorsque des milliards de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire. Mais c’est aussi bien inférieur aux 48% revendiqués dans le film. Ces 48 pour cent, au contraire, sont le taux de prises accessoires, dont la plupart sont des poissons qui ont été mis sur le marché, même si les pêcheurs n’avaient pas l’intention de les capturer.

Une autre affirmation trompeuse du film est que la pollution plastique des océans consiste principalement en des engins de pêche perdus ou jetés. Cela a pu être vrai dans les années 80, en particulier dans le Pacifique Nord, où les premières études sur les débris marins ont été menées.

De nos jours, environ 80% du plastique dans les océans provient de ce que nous jetons sur terre: nos bouteilles de soda, nos emballages alimentaires, nos pneus, etc., tandis que 20% proviennent de sources marines. Les filets de pêche abandonnés – également appelés «filets fantômes» – sont une véritable source de débris marins. Mais il est problématique que les cinéastes qualifient les tentatives de réduction de la pollution plastique des océans d’origine terrestre de triviales. Ils ne sont pas.

L’erreur factuelle la plus flagrante, cependant, est l’affirmation du film selon laquelle la pêche durable n’existe pas. En science halieutique, nous utilisons le terme rendement maximal durable (RMD), qui détermine la capture maximale pouvant être extraite de manière durable d’une pêcherie.

S’il existe trop d’exemples de pêche non durable dans le monde, il existe également des pêcheries bien gérées qui reposent sur des données et des données scientifiques réelles. Ces pêcheries – qui comprennent le merlu européen et la limande à queue jaune sur les Grands Bancs dans les eaux de la Nouvelle-Angleterre – peuvent rebondir et le font pour devenir durables et abondantes.

Abandonner les fruits de mer ne sauvera pas les océans

Mais mon principal problème avec ce film est que ses réalisateurs veulent nous faire croire que ne pas manger de poisson est la voie centrale pour résoudre les problèmes que la pêche industrielle crée pour les mers.

Opter pour le végétarisme et le véganisme est une position très respectable, et cela pourrait (devoir) devenir une décision majoritaire dans les années à venir, pour limiter également la crise climatique. Mais pour le moment, c’est une position que seule une petite fraction de la population des pays plus riches adoptera.

Lorsque vous décidez d’une politique absurde, vous devez abattre les alternatives, aussi sensées soient-elles. Et donc, Seaspiracy attaque plusieurs des ONG dans la conservation des océans, y compris la Coalition contre la pollution plastique et Oceana.

Divulgation: Je siège au conseil d’administration d’Oceana depuis sa création. Il a joué un rôle clé dans la promotion de politiques qui imposeraient des limites à la pêche industrielle, comme aider l’Organisation mondiale du commerce à abolir les énormes subventions que la pêche industrielle continue de recevoir des gouvernements. Et il a mené des efforts fructueux pour lutter contre la fraude aux fruits de mer et la pêche illégale grâce à de solides programmes de traçabilité.

Les Asiatiques ne sont pas l’ennemi de la conservation des océans

Un autre problème majeur que j’ai avec ce film est la facilité avec laquelle il utilise des tropes anti-asiatiques pour faire valoir ses arguments. Dans ce film, quiconque est asiatique est un méchant: il y a un pêcheur japonais brandissant un couteau en s’approchant de la caméra, un propriétaire de magasin chassant le narrateur du film de son magasin de Hong Kong, ou le salon des fruits de mer mal dissimulé et évidemment asiatique. représentant. Cela contraste avec les défenseurs occidentaux des océans, à une écrasante majorité blanche, présentés comme des experts ou des héros à cheval sur leurs impressionnants navires.

J’ai vécu aux Philippines pendant deux décennies et travaillé dans toute l’Asie du Sud-Est, et je connais de nombreux défenseurs des océans qui risquent littéralement leur vie pour faire avancer la conservation des océans. Le sort de nos océans n’est pas une nouvelle découverte pour eux, et ce n’est pas un champ de bataille entre Asiatiques et Occidentaux. Ils se battent pour défendre le droit et la capacité de leurs communautés de pêcher aujourd’hui et pour les générations à venir.

En fin de compte, c’est un film qui force les problèmes de la pêche mondiale à travers une petite lentille privilégiée pour que les Européens et les Nord-Américains qui peuvent abandonner le poisson se sentent suffisamment coupables pour le faire. Malheureusement, une grande partie des 85% restants de la planète continueront à manger du poisson car beaucoup ne connaîtront même pas, ni ne pourront se permettre, un régime végétalien sain.

Le message que j’aurais aimé que les cinéastes transmettent à la place est que la meilleure façon de s’impliquer est de faire pression pour des changements législatifs et une meilleure application des lois existantes. Tout comme la lutte contre le tabac dans les lieux publics fermés a été gagnée par des interdictions de fumer, et non par des appels aux fumeurs, la lutte contre la pêche illégale et les autres manigances de l’industrie de la pêche sera gagnée par des actions politiques dirigées contre les gouvernements, et non par des appels aux végétaliens. à New York, Londres ou Vancouver.

Les gouvernements prennent les décisions qui façonnent les océans, et 90 pour cent des captures mondiales de poissons sont régis par seulement 30 pays et l’Union européenne. De meilleures politiques peuvent reconstruire la pêche. Le problème auquel nous sommes confrontés, en réalité, c’est que trop peu de personnes sont impliquées et contribuent à faire pression pour de meilleures décisions et de meilleures politiques.

Donc, si Seaspiracy vous a sensibilisé aux problèmes des océans, soyez actif et rejoignez une ONG qui lutte pour le changement. Quant à ce film, un meilleur titre aurait été Marie Antoinette Goes To Sea.

Daniel Pauly est biologiste marin, spécialiste des pêches et professeur à l’Université de la Colombie-Britannique et membre du conseil d’administration d’Oceana.