Ce que signifie cet accord blockbuster

Le 18 novembre, la Premier League a franchi un cap. Cela n’avait rien à voir avec les nouveaux joueurs et managers, ou une transformation soudaine des perspectives de la ligue. Ceux-là sont déjà venus.

Au lieu de cela, cette nouvelle est venue d’outre-Atlantique. Les finalistes de l’épreuve de force de diffusion pour remporter les droits télévisés de la Premier League étaient NBC et ESPN.

À l’origine, on pensait que le prix pour montrer les 380 matches de championnat atteindrait environ 1,1 milliard de dollars. C’était identique à l’accord précédent de six ans avec NBC. Cependant, la guerre des enchères s’est intensifiée. La valeur a été augmentée et augmentée sans qu’aucune des parties ne soit disposée à accepter la défaite. Finalement, NBC a regagné sa couronne en payant étonnamment plus de 2 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars) pendant six ans.

Cela a fait sauter les précédents accords télévisés américains. Avant 2013, ESPN et Fox ont payé un total combiné de 60 millions de livres sterling pendant trois ans. Entre 2013 et 2016, NBC a payé 180 millions de livres sterling. Après cela, NBC a remis 800 millions de livres sterling pendant six ans.

Alors que la Premier League a bouclé son tour de victoire et que les clubs ont chanté les louanges du directeur général Richard Masters, l’importance de cet accord ne peut être surestimée. Cela aura un impact significatif sur la ligue, le football anglais, l’Amérique et l’avenir du football européen.

Conséquences de l’accord sur la télévision américaine à succès de la Premier League

Victoire des maîtres

Tout d’abord, il s’agit d’une victoire majeure pour Richard Masters à un moment où il en avait désespérément besoin. Depuis qu’il a été nommé directeur général en décembre 2019, il a dû gérer Covid-19, Project Big Picture, la Super League séparatiste et le rachat de Newcastle United par les Saoudiens, ainsi que les détails moraux et ambigus autour de l’accord. Ce dernier incident a provoqué une rébellion contre le président de la Premier League Gary Hoffman, qui a maintenant conduit à sa démission.

Mais son départ est inéluctable depuis un moment. L’un des problèmes était qu’il savait peu de choses sur ce qui se passait dans sa propre maison. Il était loin d’être impliqué dans Project Big Picture et la Super League et connaissait peu les événements lorsqu’ils ont fait irruption dans le domaine public. « Pensez à ce qu’il n’a pas fait plutôt qu’à ce qu’il a fait de mal », a déclaré une source de Premier League à ..

L’affaiblissement de la position de Hoffman est un coup porté à l’autorité de Master, car les deux doivent travailler en étroite collaboration pour garantir que la Premier League fonctionne aussi bien que possible.

Alex Horne, l’ancien PDG de la FA anglaise, a déclaré à . Football Podcast que la relation entre les deux doit être « fluide » et s’assurer qu’il n’y a pas de « lacunes » de responsabilité.

« Entre eux, ils doivent gérer tout cet agenda : toutes les parties prenantes, les personnes externes qui s’intéressent à l’entreprise, que ce soit la ligue, ou bien le club, ou l’association nationale », a-t-il déclaré.

Horne a ajouté : « La force et l’équilibre sont de trouver le bon cadre dans les rôles pour faire le travail [and] le bon soutien du conseil d’administration, les indépendants étant capables d’équilibrer les points de vue des parties prenantes. Mais la clé de voûte, la jonction critique, se situe entre le président et le directeur général. C’est ce qui maintient le tout ensemble. »

Et parfois, il a semblé que le leadership était miné. Project Big Picture menaçait l’équilibre du jeu anglais et l’émergence officielle de la Super League attaquait directement le sport. La prise de contrôle de Newcastle était un pas de trop pour Hoffman, alors que les clubs devenaient tendus quant aux raisons pour lesquelles la Premier League avait soudainement changé d’avis.

Si la télévision américaine aboutissait à un accord médiocre, il aurait été parfaitement normal que les directeurs du club commencent à interroger le directeur général de la Premier League.

Néanmoins, cette victoire pour Masters lui achète l’approbation universelle des parties prenantes – quelque chose qui arrive rarement.

La fièvre du football

Pendant ce temps, dans l’Atlantique, le triomphe de Master aura un impact sur la croissance du football aux États-Unis. On pense que le football a dépassé le hockey sur glace en termes d’audience et cet accord devrait le voir augmenter encore. Les fans n’auront pas à changer d’abonnement et à s’habituer à un nouvel ensemble d’analyses ou à un nouveau type de couverture.

Bientôt neuf ans de diffusion sur NBC a établi une nouvelle base de fans qui a doublé depuis 2013. L’intérêt des fans de sport américains est passé de 12% à 15%. Environ 10% sont également prêts à payer pour regarder le football de Premier League, soit le double d’il y a deux ans.

Un sondage publié par Global Sports & News Survey 2020 suggère que la MLS et la Premier League ont un intérêt similaire dans l’ensemble, avec une augmentation chez les 18-24 ans. C’est un peu en retrait par rapport à l’intérêt porté à l’équipe nationale féminine américaine. Bien que cette enquête date d’il y a un an, elle montre la fièvre croissante du football aux États-Unis.

Ces chiffres ont été catapultés par l’émission immensément populaire de NBC, Premier League Mornings Live. Il est hébergé par Rebecca Lowe et a servi de plate-forme aux fans américains pour regarder et étudier le jeu sous un nouveau jour. Ils ont également la possibilité de se connecter à une équipe pour laquelle ils peuvent s’enraciner.

Comme on pouvait s’y attendre, Manchester United, Liverpool, Arsenal et Chelsea attireront le plus grand nombre de fans de nouvelles. Cependant, cela ne se limite pas à cela, comme l’a dit Lowe plus tôt ce mois-ci, les fans élargissent leur champ d’action à des équipes comme West Ham, Crystal Palace et Norwich City. Elle dit que cela est dû aux liens qu’ils ont pu former d’une manière ou d’une autre, allant du patrimoine, à un endroit qu’ils ont visité ou à l’endroit où ils sont allés à l’université.

« Je pense que dans une certaine mesure, vous voyez des fans choisir un club en fonction d’une expérience personnelle et nous commençons à voir ces fans creuser et les liens qu’ils forment avec un club deviennent plus profonds », a expliqué Lowe.

Rien n’a été plus en mesure d’afficher ce type de connexion que le spectacle de fiction sympathique et chaleureux, Ted Lasso. La série et le personnage lui-même ont fait tomber les barrières qui sont toujours restées aux États-Unis. En règle générale, le football était considéré comme une blague, alors Lasso joue superbement sur cette blague.

Mais, quiconque a vu le programme sait que Ted Lasso va au-delà du stéréotype. Il se concentre sur les gens et utilise le sport comme un véhicule pour raconter une histoire qui ne serait pas complètement étrangère si elle devait se produire dans la vraie vie. Au moment du 24 juillet, la saison deux était la huitième émission de télévision américaine la plus demandée.

Le pouvoir de semer des graines de football à travers la culture pop est important. Cela fait de la ligue un courant dominant et un sujet de discussion domestique. Ceux qui, autrement, ne seraient pas intéressés par le football, peuvent soudainement s’allumer lorsqu’ils voient les intrigues de la Premier League se dérouler. Ou, de l’autre côté, cela suscite un nouvel intérêt quant à la raison pour laquelle Dani Rojas, toujours souriant, pense que le football est la vie.

Hégémonie de la Premier League

Ce que l’accord de télévision américain confirme à plus grande échelle, c’est l’hégémonie de la Premier League sur ses pairs.

ESPN paie 120 millions de livres sterling à la Liga et 25 millions de livres sterling à la Bundesliga cette saison. CBS a un accord avec la Serie A qui coûte moins de 50 millions de livres sterling par saison, alors qu’ils paient plus de 100 millions de livres sterling pour les compétitions de l’UEFA. Financièrement, la Premier League était déjà loin devant ses concurrents. Maintenant, ils ont prolongé cette avance.

Bien sûr, il serait facile de se délecter de la qualité de la Premier League. Plus d’argent. Plus d’argent pour les joueurs et les managers. Plus de qualité. Plus de domination en Europe. Plus d’yeux sur la télé. Plus d’argent à gagner lorsque le prochain accord arrivera. L’équation mathématique est simple : plus c’est mieux.

Sauf que cette croyance est erronée. Chacun a le droit de chercher du plaisir à regarder les merveilles magiques de Mohammed Salah et co éblouir chaque semaine. Cependant, avec le désir de s’étendre de plus en plus, cela accélère le système cassé qui a entraîné un examen gouvernemental dirigé par les fans et l’introduction possible d’un régulateur indépendant.

Les recommandations de l’examen devraient être annoncées la semaine prochaine.

Chaque fois que la ligue en a l’occasion, elle exhale à quel point l’hégémonie de la Premier League est pour le plus grand bien du football. Ils n’ont pas raté cette chance une fois l’accord télévisé conclu.

«Ces accords permettront à la ligue d’investir 1,6 milliard de livres sterling de revenus de diffusion en dehors de la ligue dans des clubs de ligue inférieure et hors ligue, le football de base et les communautés; continuer le soutien de la Premier League à tous les niveaux du jeu anglais », a déclaré la Premier League.

«Il a été annoncé plus tôt dans la journée qu’un montant supplémentaire de 20 millions de livres sterling sera versé aux clubs de l’EFL League One et League Two cette saison. Un nouveau paquet de 5 millions de livres sterling supplémentaires soutiendra les clubs des trois premières divisions de la Ligue nationale jusqu’en 2025. »

Cet acte de générosité ne fera guère taire les critiques. Le directeur général de l’EFL, Rick Parry, espère conclure un nouvel accord de distribution financière avec la division supérieure s’est pratiquement évaporé jusqu’à ce que le gouvernement intervienne.

Super League sans anglais

Lorsque la Super League s’est effondrée aussi vite qu’elle est montée, c’est aux clubs anglais de reculer. Manchester City et Chelsea ont appuyé sur le bouton de retrait une fois qu’ils ont réalisé à quel point le concept était impopulaire.

Des mois plus tard, la Super League est bien vivante. La seule différence sera la façon dont il est reconditionné. Des discussions en coulisses suggèrent que le président du Real Madrid, Florentino Perez, et les autres supporters pourraient être ouverts à une compétition sans les clubs anglais.

À première vue, il serait difficile d’imaginer à quel point une telle concurrence serait forte. Les clubs anglais sont ceux qui ont le plus de puissance, notamment sur la scène européenne.

Cependant, cela peut être la seule option restante. La Premier League est une entité commerciale en croissance continue. Il est difficile de croire que les six clubs se sépareront, encore une fois, alors que les choses se passent si bien pour une expérience précédemment ratée. Ils ne sont pas aussi désespérés que Barcelone, le Real Madrid ou la Juventus

En regardant, les conspirateurs de la Super League pourraient maintenant concentrer davantage leur attention sur une Super League sans anglais. Cela n’aurait pas fait partie du plan original, mais peut-être le seul qui leur reste.

