Ce que signifie Cliffhanger de la saison 4 de Cobra Kai pour la saison 5 de la série Netflix

Dans une saison pleine de rebondissements, la saison 4 de Cobra Kai a certainement gardé le meilleur pour la fin. On sait déjà que la série Netflix a été renouvelée pour une cinquième saison. Maintenant, heureusement, nous avons une idée de ce qui va arriver et il est juste de dire que les mâchoires des fans étaient sur le sol après cette révélation.

Avertissement : ce qui suit contient des spoils pour la fin de la saison 4 de Cobra Kai. Si vous n’avez pas encore regardé la dernière saison, vous devez absolument arrêter de lire maintenant.

The All Valley n’était pas tout ce que nous espérions en tant que fans. En fin de compte, Cobra Kai s’est éloigné du trophée, ce qui signifie – en théorie – que Daniel et Johnny ont fini d’enseigner le karaté dans la vallée. À partir de là, quelques choses intéressantes se produisent, qui mènent toutes à ce qui sera sûrement une saison 5 sauvage.

Premièrement, Terry accuse Kreese de tentative de meurtre. Cela peut sembler bizarre – et c’est le cas – mais leur histoire de la saison 4 se termine avec Kreese emmené menotté après que Terry ait travaillé avec un Stingray de retour pour mettre en place ce qui ressemble à une tentative de le tuer. Qu’est-ce que Stingray en retire? Terry dit qu’il fera de lui un vrai membre de Cobra Kai. Et avec Kreese derrière les barreaux, qui peut l’arrêter ? Ainsi, lorsque la saison 5 reviendra, très certainement, Kreese sera complètement évincé de Cobra Kai, en supposant qu’il parvienne à sortir de prison.

Avec qui s’alignera-t-il, cependant? Il n’y a pas d’amour perdu entre Kreese et Daniel ou Johnny. Peut-il en quelque sorte enterrer la hache de guerre avec l’un d’eux ou les deux ? Va-t-il créer son propre dojo, menant à quatre dojos dans la vallée, tous en lice pour la suprématie ? Comment le karaté est-il si populaire en 2021 ?

L’autre cliffhanger que nous avons obtenu explique comment Daniel va se battre contre un Cobra Kai contrôlé par Terry. Nous voyons que Daniel a fait appel à des renforts pour former ses élèves. Chozen (Yuji Okumoto) est de retour après sa courte apparition dans la saison 3. L’antagoniste de Karate Kid II, Chozen est maintenant en bons termes avec Daniel après leurs retrouvailles de la saison 3.

« Nous savions qu’il y avait de la magie dès le moment où nous avons recommencé à écrire et à explorer ce personnage de Chozen », a déclaré le co-showrunner Josh Heald à GameSpot. « Et nous savions que cette histoire avait tellement plus de jus qu’une simple visite de deux épisodes. Voici un autre personnage qui ressemble un peu à un Johnny Lawrence – quelqu’un qui a eu un moment de regret à l’arrivée de l’âge pivot dans la vie. Et vous avez ce gars qui a apparemment évolué à partir de ça mais qui porte toujours cette lourdeur avec lui et ce regret et cette gêne et qui a apparemment vécu un peu une existence monastique, vous en avez une idée. Il enseigne le karaté, il vit très tranquillement, il ne boit pas. J’ai l’impression que tout est lié.

Ce qui est intéressant, comme le co-showrunner Jon Hurwitz s’empresse de le souligner, c’est qu’en termes de puissance pure, Chozen est la personne idéale à laquelle Daniel peut faire appel pour vaincre Terry.

« Il pourrait rivaliser avec Terry Silver d’une manière particulière, en fonction de ce qu’il a fait dans le passé et de ce que nous avons vu dans Karaté Kid II et même de ce qu’il fait dans notre émission lorsqu’il entraîne Daniel [in Season 3] », at-il expliqué. « Ce type est un guerrier. Ce type est prêt à se battre jusqu’à la mort. Donc, c’est le gars qui si vous affrontez le monstre que Terry Silver est devenu à la fin de la saison 4, nous avions besoin de quelqu’un du côté de Daniel qui soit un adversaire puissant qui pourrait également être un joker. »

Bien que nous n’ayons jamais pu le voir dans les films, vous devez savoir qu’il y a un énorme combat à cinq entre Daniel, Johnny, Chozen, Terry et Kreese dans la saison 5. Si vous pensiez que l’émeute de karaté au lycée de la saison 2 était une point culminant de la série, on ne sait pas comment cela va inévitablement se dérouler.

Les quatre saisons de Cobra Kai sont désormais diffusées sur Netflix.