Ce que signifie la chute de l’Afghanistan 10z viral

Soldats britanniques avec la mission Resolute Support dirigée par l’OTAN à Kaboul, Afghanistan, le 6 mars 2020. (Omar Sobhani/.)

La crise se répercute déjà dans la politique britannique, à certains égards qui sont évidents et à d’autres qui ne sont pas encore pleinement compris.

Pour la première fois depuis que le Royaume-Uni a rejoint les frappes aériennes menées par les États-Unis contre l’Etat islamique en 2014, le Parlement britannique a été rappelé pour une session d’urgence cette semaine afin de répondre à la crise en Afghanistan. Le retrait chaotique a été condamné comme étant un acte «déshonorant» et le pire désastre de politique étrangère pour la Grande-Bretagne depuis des décennies. La couverture de la crise actuelle en Afghanistan pourrait vous faire croire qu’elle ne concerne que deux nations : ce pays et les États-Unis. Mais la crise se répercute déjà dans la politique britannique, à certains égards qui sont évidents, et à d’autres qui doivent encore être pleinement compris.

Depuis le début de la guerre en 2001, 457 militaires britanniques sont morts, soit plus que lors de la guerre des Malouines en 1982. La Grande-Bretagne a dépensé 27,7 milliards de livres sterling pour ses opérations en Afghanistan et 3,3 milliards de livres sterling d’aide pour aider à construire un État-nation stable. Bien que la plupart du personnel britannique ait quitté l’Afghanistan en 2014, la Grande-Bretagne a apporté une contribution significative à la mission de l’OTAN sur deux décennies.

Le Premier ministre Boris Johnson est le cinquième dirigeant britannique à superviser les responsabilités de son pays en Afghanistan, mais ce n’était pas son choix de voir la présence britannique prendre fin. Lorsque le président Biden a annoncé qu’il poursuivrait l’accord de paix négocié sous son prédécesseur, la Grande-Bretagne et d’autres alliés de l’OTAN ont dû suivre.

Alors que des images et des histoires choquantes affluaient d’Afghanistan à la suite de l’avancée des talibans, l’indignation morale des parlementaires britanniques a éclaté à la Chambre des communes. Frustré par le retrait américain mal planifié et l’effondrement du gouvernement afghan, ceux qui ont pris la parole au cours du débat ont demandé comment cela pourrait se produire après deux décennies d’efforts de construction de la nation et de lutte contre le terrorisme. À l’approche du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, ils se demandent à quoi servaient le sang et le trésor perdus maintenant que les talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan.

Des parlementaires britanniques, notamment du Parti conservateur, ont exprimé leur déception et lancé des attaques contre la décision du président Biden de retirer les troupes américaines et contre la réponse du gouvernement britannique à la crise. Tom Tugendhat, président de la commission spéciale des Affaires étrangères et vétéran qui a servi à la fois en Irak et en Afghanistan, a prononcé le discours le plus puissant du débat. Tugendhat a dit : « J’ai vu des hommes de bien entrer dans la terre, emportant avec eux une partie de moi et une partie de nous tous. Cette semaine a déchiré certaines de ces blessures, les a laissées à vif et nous a tous blessés. »

L’ancienne première ministre Theresa May, qui est restée députée, a également prononcé un discours énergique. Malgré l’échec de sa stratégie Brexit pendant son mandat, May est encore largement considérée comme ayant mené une politique étrangère compétente, en particulier sa réponse à l’attaque d’empoisonnement de 2018 par des agents russes sur le sol britannique. C’est pour cette raison que le discours de May a eu un tel impact, générant une couverture médiatique importante dans les médias britanniques : « Je crains que cela ait été un revers majeur pour la politique étrangère britannique. Nous nous vantons de la Grande-Bretagne mondiale, mais où est la Grande-Bretagne mondiale dans les rues de Kaboul ? Une stratégie de politique étrangère réussie sera jugée sur nos actes et non sur nos paroles. »

La Grande-Bretagne a certainement été prise au dépourvu, tout comme le reste du monde, avec des membres clés du gouvernement britannique en vacances, y compris le Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a délégué un appel téléphonique avec son homologue afghan à un ministre adjoint alors qu’il était en vacances en Crète. Le manque de préparation au retrait a suscité des interrogations sur la part de responsabilité de la Grande-Bretagne dans la crise. La dépendance vis-à-vis de la prise de décision américaine et l’échec des membres européens de l’OTAN à intensifier les efforts ont révélé les faiblesses fondamentales de l’alliance occidentale. Cela a également soulevé des questions sur l’Amérique et sur les relations de la Grande-Bretagne avec elle, auxquelles peu s’attendaient à devoir répondre.

Les talibans ont déjà commencé à reprendre leur traitement brutal et oppressif du peuple afghan, remontant le temps sur les progrès réalisés depuis 2001. Il reste également possible que les talibans permettent au pays de redevenir un terrain fertile pour les activités terroristes. Plus que cela, ils ont mis fin au projet mené par les États-Unis pour construire un Afghanistan libéral et démocratique où les femmes, les filles et toutes les minorités bénéficient de l’égalité des chances, des droits et de la justice. Ce projet est parti pour de bon, c’est-à-dire s’il avait jamais pu être réalisé. Mis à part la volonté du peuple afghan de défendre ce projet, sa disparition est le résultat d’années d’objectifs flous, d’un manque de renseignements et de la naïveté des décideurs des deux côtés de l’Atlantique.

La désillusion à l’égard des guerres en Irak et en Afghanistan a également freiné le soutien du public britannique à l’interventionnisme et alimenté une opposition féroce à la fois de la droite populiste et de la gauche socialiste. La direction du parti travailliste de Jeremy Corbyn a fourni un foyer à une politique anti-occidentale qui dépeint l’Amérique comme le véritable agresseur et s’excuse pour les régimes autoritaires de Caracas à Téhéran. La radicale Stop the War Coalition, qui a mené les grandes manifestations de 2003 contre la guerre en Irak, a même appelé à des réparations aux talibans, ce qui a été repris par un parlementaire travailliste et proche allié de Corbyn.

Dans un avenir prévisible, il n’y a pas de solution militaire à la crise. La Grande-Bretagne n’a certainement pas la puissance militaire pour agir seule, et les membres européens de l’OTAN ne veulent plus rien avoir à faire avec la guerre en Afghanistan. Le président Macron a été pugnace dans sa focalisation sur les intérêts européens. Cela n’a pas empêché Johnson de persuader les partenaires du G7 de participer à un sommet virtuel la semaine prochaine pour faire face à la crise après une longue période de silence de la Maison Blanche.

Après la réaction hostile et sévère de la Chambre des communes, Johnson s’efforce de remettre son gouvernement sur le devant de la scène et de faire preuve de leadership. Le ministre de l’Intérieur britannique Priti Patel a annoncé un programme de réinstallation sur cinq ans pour 20 000 citoyens afghans en plus de 5 000 employés afghans et de leurs familles. Mais même ces actions ont été critiquées par les parlementaires pour agir trop lentement en réponse à une situation incroyablement fluide et imprévisible.

L’Afghanistan est un test majeur pour l’avenir de la politique étrangère britannique après le Brexit. En tant que ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre, Johnson a élaboré son programme pour une « Grande-Bretagne mondiale », prouvant que le Brexit ne marquerait pas une retraite dans l’isolationnisme et le protectionnisme. Au lieu d’ignorer le monde, la Grande-Bretagne aurait la chance de jouer un rôle plus actif dans la communauté internationale, libre des contraintes de l’Union européenne. C’est une ambition louable, mais il faut aussi reconnaître que la situation géopolitique est très différente du monde de 2001.

La Grande-Bretagne ne peut plus se positionner uniquement comme un pont entre les États-Unis et l’Europe. Un engagement plus profond avec les alliés à travers le monde, en particulier les démocraties asiatiques, est la clé pour maximiser l’influence britannique et contrer la propagation mondiale de la politique autoritaire. Cela demande aussi un sens de la patience stratégique qui a longtemps fait défaut à la diplomatie occidentale. L’Afghanistan a clairement montré le véritable coût de la réflexion à court terme. La Grande-Bretagne et l’Amérique doivent tirer les leçons de leurs échecs s’ils veulent empêcher des puissances comme la Chine et la Russie de gagner le 21e siècle.

David A. Cowan est un écrivain basé à Londres et diplômé de l’Université de Cambridge avec une maîtrise en philosophie de la pensée politique et de l’histoire intellectuelle.