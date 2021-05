Ce que signifie la grande rotation pour les investisseurs

Je travaille actuellement – et je le serai pour les prochains mois – dans un pays que la plupart des gens n’ont jamais visité.

Source: Shutterstock

En fait, la plupart des gens n’ont aucun désir de le visiter, en partie parce qu’ils ont des idées préconçues qui sont la chose la plus éloignée de la vérité.

Le Nicaragua a des problèmes, oui. Mais il est aussi beau et a aussi ses points forts.

J’aime m’éloigner de tout le bruit de temps en temps pour garder une perspective saine et m’assurer que je suis concentré sur ce qui est important.

Et même dans un pays du tiers monde comme le Nicaragua, vous pouvez en apprendre davantage sur l’investissement et même sur la vie.

Prenons un groupe de gars que je viens de rencontrer par exemple…

J’ai eu une longue conversation approfondie l’autre matin avec un petit groupe de messieurs de différentes régions du monde. Nous avons parlé de tout, de la bourse aux crypto-monnaies.

Leur perspective était fascinante.

Un gars, qui est fortement investi dans les actions de croissance, ignorait complètement que bon nombre des actions à plus forte croissance ont été durement touchées récemment. «Je n’avais même pas réalisé que cela se produisait», a-t-il déclaré.

le ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK) a chuté de 30% en trois mois, alors pourquoi ne le savait-il pas?

Parce qu’il s’agit d’investir sur le long terme. Il n’est pas préoccupé par les fluctuations de prix au jour le jour ou même d’un mois à l’autre. La façon dont il a été élevé et le pays dont il est originaire ne le bombardent pas de la vision à court terme qui nous est si souvent insinuée aux États-Unis.

L’un des autres messieurs, que j’irais jusqu’à appeler un expert en crypto, était conscient du recul des cryptos… et à quel point c’est une excellente opportunité d’achat à long terme. Nous avons convenu qu’il est impossible de choisir un fond, mais que le chemin de moindre résistance pour Bitcoin (CCC:BTC-USD) et les altcoins sur le long terme sont plus élevés.

Vous n’entendrez pas autant d’autres endroits. Si vous recherchez «prix du Bitcoin» sur Google, vous verrez à quoi je fais référence. Je l’ai fait récemment, et voici quelques résultats qui sont revenus…

Le Bitcoin est-il en train de «fondre»?

«Extreme Fear» sur le marché Bitcoin

Regardez qui a vendu son Bitcoin

Pendant des années, j’ai prêché la formule suivante: si vous pouvez être un investisseur à long terme et un contrarian à court terme, vous réussirez énormément.

Ce n’est pas toujours facile. Cela peut être très solitaire lorsque vous êtes à contre-courant, achetez des actions et des crypto-monnaies alors que tout le monde vend et que les gros titres résonnent de la peur.

Mais c’est comme ça que vous gagnez de l’argent.

Mon nouvel ami exclu, la plupart d’entre nous savent qu’autrefois, les valeurs de croissance de haut vol ont le plus souffert au cours des deux derniers mois. J’ai partagé cette analyse dans le numéro Early Stage Investor qui vient de paraître, et je souhaite également en partager une partie avec vous.

Pendant ce temps, l’argent est passé des actions de croissance aux actions de valeur. Nous pouvons le voir clairement en comparant deux fonds représentatifs: l’ETF ARK Innovation dont j’ai parlé et le FNB de valeur à grande capitalisation américaine Schwab (NYSEARCA:SCHV). L’ARK ETF ayant chuté de 32% au cours des trois derniers mois, l’ETF Schwab a gagné 10,5%. C’est une grande différence, surtout en si peu de temps.

D’un autre côté, mes yeux s’illuminent de signes dollar. Chaque fois qu’il y a une différence aussi radicale sur une période très courte, il y a des opportunités.

Pour vous montrer de quoi je parle, faisons un zoom arrière de quelques années. Pour la plupart des investisseurs, le meilleur moyen de créer de la richesse est d’acheter des entreprises de qualité dans les tendances d’hyper croissance et de les conserver au fil du temps. C’est probablement au moins trois ans, sinon plus.

Cela dit, voici le graphique quinquennal de ces deux mêmes fonds de croissance et de valeur …

Cinq ans vous donne une image radicalement différente de trois mois, n’est-ce pas?

Même avec le recul des actions de croissance au cours des deux derniers mois, ARK a surperformé les actions de valeur de mieux que cinq contre un sur cinq ans.

Mettons cela en termes de bénéfices. Un investissement de 10 000 $ dans ARK il y a cinq ans vaudrait désormais environ 61 000 $. Le même investissement dans Schwab ne vaudrait que 18 370 $.

Si vous ne regardez que les actions récentes, vous supposeriez que l’ETF ARK Innovation a été un investissement terrible. Cela, bien sûr, est faux. En réalité, il aurait rapporté plus de 6 fois votre argent au cours des cinq dernières années.

Les rotations de la croissance à la valeur sont courantes, mais cette dernière est l’une des plus extrêmes dont j’ai été témoin dans ma carrière en raison de sa rapidité.

Cette compression rapide en fait un ressort chargé, et je pense que nous regarderons en arrière des années et réaliserons les opportunités incroyables qui s’offraient aux investisseurs.

C’est pourquoi je partage 10 actions avec mes lecteurs Early Stage Investor dans le tout nouveau numéro. J’espère que vous en profitez également.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

