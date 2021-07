Ce que signifie la grippe dans une capitale mondiale du diabète

Les personnes atteintes de diabète peuvent se protéger en restant en contact régulier avec leur médecin grâce à la télémédecine. (Source de la photo : .)

Par le Dr Hemant P Thacker,

Alors que l’épidémie de Covid-19 continue d’évoluer, les comparaisons ont été établies avec d’autres maladies respiratoires comme la grippe, la pneumonie et le virus respiratoire syncytial (VRS chez les personnes âgées). Les virus du Covid-19 et de la grippe ont une présentation symptomatique similaire. Autrement dit, ils provoquent tous deux des maladies respiratoires et certains autres résultats similaires. Les personnes âgées et les adultes ayant des problèmes de santé préexistants, en particulier le diabète, sont plus susceptibles de tomber gravement malades en raison de la grippe ou de Covid-19. Cependant, les personnes atteintes de diabète, en raison d’une réponse immunitaire fragile, ont 5 chances sur 1 de contracter des maladies respiratoires par rapport à la population en général, faisant de la vaccination le moyen le plus efficace de prévenir les infections saisonnières et respiratoires comme la grippe. C’est sans aucun doute le bon moment pour la vaccination puisque l’Inde est un pays de l’hémisphère sud où les maladies respiratoires culminent en période de mousson.

Selon diverses recherches, les personnes de tous âges peuvent être infectées par des maladies respiratoires. Il a été estimé que la grippe cause 2,9 à 6,5 lakhs de décès respiratoires chaque année dans le monde. Cependant, dans de nombreux cas de grippe, la maladie respiratoire est bénigne en raison de l’adoption de mesures préventives précoces, mais en cas de covid-19, près de 15% des cas sont graves avec une maladie grave.

Même l’OMS recommande que la vaccination contre la grippe soit prioritaire pour les femmes enceintes, les enfants ? (des précautions particulières doivent être prises pour le groupe d’âge de 6 mois à 5 ans), les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques et les travailleurs de la santé. .?

Vaccins : Aide à la prévention et permet de se protéger

La vaccination aide le système immunitaire à développer et à renforcer les boucliers de protection de tout corps contre les maladies. Un vaccin contre la grippe existe depuis plus de 2 décennies maintenant et malgré la pandémie, il est en effet conseillé de se vacciner par mesure de précaution afin de réduire le fardeau du système de santé. Un vaccin contre la grippe empêche potentiellement les symptômes de perturber notre vie quotidienne, évitant ainsi des milliers de visites chez le médecin chaque année. En outre, les vaccins ne sont pas seulement importants pour votre bien-être personnel mais aussi pour la sécurité des autres, en particulier des êtres chers qui nous entourent.

Certes, la vaccination est un processus qui permet la protection et la prévention et ne doit pas se limiter aux enfants. La vaccination des adultes est tout aussi importante pour renforcer les systèmes de soins de santé primaires. Au milieu de Covid-19, il y a une augmentation du nombre d’adultes prenant une vaccination régulière de manière proactive et cela pourrait être un bon début pour renforcer l’immunité collective.

Gestion de la santé au milieu du Covid-19

Avec le verrouillage en cours et la peur d’aller à l’hôpital, la gestion de la santé pendant la pandémie a été toute une tâche. Bien qu’il soit essentiel de se faire vacciner contre le Covid-19, il faut également se procurer un vaccin contre la grippe comme protection primaire contre le H1N1 et d’autres types en circulation. D’autres mesures de sécurité doivent être suivies en restant à la maison et en maintenant une distance sociale, en ne sortant que lorsque cela est nécessaire et en portant un masque en sortant. De même, les personnes atteintes de diabète peuvent se protéger en restant en contact régulier avec leur médecin grâce à la télémédecine, en gardant une trace de l’alimentation et de la glycémie recommandées, en restant hydratées et, surtout, en respectant tous les médicaments prescrits.

(L’auteur est médecin consultant et spécialiste cardiométabolique et directeur et médecin HOD à l’hôpital de Bhatia. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas l’officiel position ou politique de Financial Express Online.)

