Ce que signifie la vente massive des bénéfices de Big Tech pour les investisseurs

(Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.)

Nicholas Colas, co-fondateur de DataTrek Research

Tout le monde a battu. Toutes les entreprises Big Tech battent. Et par une marge assez large. Le bas de gamme était Microsoft à un peu plus de 10 %. Mais nous avons eu 20 et 30, et même 40% de battements de tout le monde. Les revenus de base étaient donc solides. Et c’est ce que le marché vous disait, avec la plupart de ces actions en hausse et en bénéfices jusqu’en juillet. Dans le cas de Microsoft, les indications étaient un peu floues. Ce qui a contrarié les investisseurs, c’est que les entreprises ont été très honnêtes en disant qu’elles ont connu un excellent trimestre, mais elles n’ont pas une clarté à 100% sur ce qui se passe au troisième trimestre du calendrier.

Je pense que la vente a vraiment été causée par ce genre de conseils flous. Vous parcourez toutes ces entreprises, et il était très clair que toutes sauf Microsoft sont confrontées à des défis uniques. Amazon, par exemple, n’a que des comparaisons très difficiles avec l’année dernière, et ils ne savent pas vraiment comment les consommateurs feront leurs achats au troisième trimestre. Reviendront-ils dans les magasins physiques ? Vont-ils faire moins de shopping parce qu’ils sont en vacances, et ainsi de suite. Et pourtant, Apple, parlant de pénurie de puces, est une préoccupation très valable qui pourrait potentiellement nuire aux ventes de Mac et d’iPad. Il y a donc beaucoup de flou au sujet du troisième trimestre, que nous devrons simplement traverser.

Nous sommes personnellement assez confiants en Q3 pour Big Tech. Ce n’est donc pas une grande préoccupation pour nous. Mais l’autre chose, et c’est plus généralement macro, c’est qu’il y a beaucoup d’inquiétude que nous ayons atteint une sorte de pic de puissance bénéficiaire, une croissance maximale des bénéfices, en particulier par rapport à l’année dernière, qui était évidemment un trimestre très facile à comparer pour la plupart des entreprises. . Et comment tout cela joue-t-il à travers la demande technologique ? Nous avons vu tellement de demande de services technologiques pour les produits technologiques au cours de la dernière année. Est-ce que ça peut continuer ? Nous pensons que oui. Nous pensons que le retour à l’école va être formidable pour Apple, et que les vacances iront bien aussi. Nous pensons que les entreprises feront de la publicité sur Facebook et Google. Et ce sera tout bon. Mais c’est une préoccupation légitime. Nous nous heurtons à des comparaisons de plus en plus difficiles avec les comparaisons très faciles que nous avons eues au deuxième trimestre et les investisseurs prennent du recul.