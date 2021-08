Ce que signifie l’accord Massive Fanatics pour le passe-temps des cartes de sport, plus Jesse Craig de PWCC

Mike et Jesse commencent le spectacle en parlant brièvement de certaines performances remarquables de la pré-saison de la NFL jusqu’à présent et de ce que cela signifie pour la valeur des cartes de certains joueurs. Ensuite, ils plongent dans les nouvelles massives selon lesquelles Fanatics aurait accepté de conclure des accords avec la MLB, la NBA et la NFL pour devenir le détenteur exclusif de la licence pour les trois ligues dans la production de cartes à collectionner (13:18), ce que les accords signifient pour le passe-temps, que ce soit quelque chose va changer dans un proche avenir, et ce qu’il adviendra des produits de base comme Topps et Panini. Ensuite, ils font appel au directeur du développement commercial de PWCC, Jesse Craig, pour discuter de la récente décision d’eBay de supprimer les ventes de PWCC de leur site Web et des plans de PWCC (33:02).

Hôtes : Mike Gioseffi et Jesse Gibson

Invité : Jesse Craig

Producteur : Ronak Nair

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple