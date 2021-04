Ce que signifie le grand en deux parties de Manifest pour la loi et l’ordre: SVU

Spoilers à venir pour l’épisode 4 de Manifeste Saison 3, appelé “Tailspin.“

Manifeste n’a pas hésité à faire avancer l’intrigue dans “Tailspin”, même s’il reste à voir si c’est pour le meilleur ou pour le pire pour les survivants du vol 828. Ben et Saanvi réuni avec Vance lors de l’opération secrète Eureka pendant que Michaela et Zeke a continué à travailler sur les appels. Ben a été consterné de découvrir que Vance avait le corps d’un passager 828 plus ou moins sur la glace, et sa théorie selon laquelle ils étaient morts et ressuscités prenait plus de poids. Manifest va livrer quelque chose de grand la semaine prochaine, et curieusement, cela signifie quelque chose pour Loi et ordre: SVU.