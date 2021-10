Ce que signifie le premier ETF à terme bitcoin pour l’industrie de la crypto-monnaie

La valeur du Bitcoin (BTC) a dépassé le seuil des 66 895 dollars pour la première fois de son histoire.

Cette semaine a marqué une étape importante pour la crypto-monnaie alors que les investisseurs ont commencé à négocier le premier fonds négocié en bourse à terme américain sur le bitcoin, dépassant les autres lancements d’ETF, et un autre a suivi vendredi.

Ces fonds investissent dans des contrats à terme bitcoin, ou des accords pour acheter ou vendre l’actif plus tard à un prix convenu, plutôt que dans le bitcoin directement.

Les nouveaux produits permettent de négocier via des comptes d’investissement réguliers, en contournant les problèmes et les problèmes de sécurité des échanges de crypto-monnaie.

Bien que les nouvelles offres ne répondent pas à ce que l’industrie souhaite finalement – ​​les ETF investissant dans la devise elle-même – cela n’a pas ralenti l’enthousiasme pour le premier lancement.

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy (ticker : BITO) a connu l’un des premiers jours les plus importants jamais enregistrés pour les ETF, engrangeant 550 millions de dollars d’investisseurs avides de crypto. Dans l’ensemble, plus de 1,01 milliard de dollars d’actions ont changé de mains, selon Morningstar.

De plus, le prix du bitcoin a grimpé de plus de 4% mardi à 64 206,51 $, selon Coin Metrics, et a atteint un sommet historique de 66 900 $ mercredi, dépassant le précédent record intrajournalier de 64 899 $ à partir de la mi-avril.

« L’intention initiale [of bitcoin], et certainement encore l’intention de beaucoup, était d’essayer de bouleverser la finance traditionnelle », a déclaré Ben Johnson, directeur de la recherche mondiale sur les ETF pour Morningstar.

« Au lieu de cela, la finance traditionnelle a attrapé le bitcoin dans son rayon tracteur, l’a enroulé et l’a transformé en quelque chose que Wall Street va gagner des millions, voire des milliards en créant ce tout nouvel écosystème », a-t-il déclaré.

Approbations retardées de l’ETF Bitcoin

Les entreprises rivalisent pour lancer le premier ETF bitcoin américain depuis près d’une décennie. Mais la Securities and Exchange Commission a mis du temps à adopter l’actif, citant des inquiétudes concernant le manque de réglementation et le potentiel de fraude et de manipulation sur le marché du bitcoin.

« Le conservatisme général est un modèle parmi les régulateurs américains », a déclaré Johnson, soulignant le paysage jonché de dépôts de bitcoins ETF mis à jour, d’applications abandonnées et d’autres ramassant la poussière.

Auparavant, la plupart des applications Bitcoin ETF étaient basées sur des marchés dits au comptant, ou investissaient directement dans la devise, a expliqué Stephen McKeon, professeur agrégé de finance à l’Université de l’Oregon à Eugene et partenaire de Collab+Currency, un investissement axé sur la crypto-monnaie. fonds.

Cependant, il y a eu un changement en août lorsque le président de la SEC, Gary Gensler, a signalé que l’agence pourrait être plus ouverte à un ETF bitcoin adossé à des contrats à terme en vertu de l’Investment Company Act de 1940, qui régit les fonds communs de placement et peut offrir une « protection importante des investisseurs ».

Je ne pense pas que la SEC soit pressée d’aller de l’avant et d’autoriser les investissements directs dans le bitcoin par les ETF de si tôt. Ben Johnson Directeur de la recherche mondiale sur les ETF pour Morningstar

Le changement a provoqué un flot de dépôts avant les approbations de cette semaine.

Avec la Commodity Futures Trading Commission supervisant les contrats à terme sur bitcoins américains et le wrapper ETF relevant de la compétence de la SEC, les régulateurs peuvent offrir une certaine protection aux investisseurs, a déclaré Gensler sur « Squawk on the Street » de CNBC cette semaine. Mais il s’agit toujours d’une « classe d’actifs hautement spéculative », a-t-il averti.

Alors que la SEC devrait approuver une poignée d’autres ETF à terme bitcoin, il n’est pas clair si et quand l’agence pourra donner son feu vert à un ETF investissant dans la devise elle-même.

« Je ne pense pas que la SEC soit pressée d’aller de l’avant et d’autoriser les investissements directs dans le bitcoin par les ETF de sitôt », a déclaré Johnson.

Ce qu’il faut savoir avant d’investir

Bien que les ETF à terme bitcoin suscitent un immense intérêt, de nombreux experts suggèrent de prendre le temps d’en savoir plus sur les actifs avant d’investir.

« C’est comme Noël en octobre pour les traders à haute fréquence », a déclaré Johnson, expliquant à quel point les fluctuations massives des prix peuvent plaire à certains investisseurs.

Bien que les fonds puissent avoir une forte corrélation avec le bitcoin, l’actif ne reflétera pas la valeur de la devise car il suit le prix des contrats à terme, ce qui peut être imprévisible.

« Je pense que vous devez être extrêmement prudent et vous devez vous préparer à une immense volatilité », a déclaré Michael Bisaro, président de StraightLine Group à Troy, Michigan, qui s’est classé 92e sur la liste FA 100 de CNBC pour 2021.

Il y a peut-être une place pour cela, mais cela peut être « massivement dangereux » s’il devient une grande partie du portefeuille de quelqu’un, a-t-il ajouté.

Cependant, une petite quantité de barbotage peut ne pas être un problème une fois que la retraite et d’autres objectifs financiers sont sur la bonne voie, selon certains conseillers.

« Je n’ai aucun problème avec les clients qui y investissent en fonction de leur budget ou de leur mode de vie », a déclaré le planificateur financier agréé Jordan Benold, associé chez Benold Financial Planning à Prosper, au Texas, expliquant comment certains ont « de l’argent amusant » à côté.

Mais à mesure que de plus en plus de produits basés sur la cryptographie arrivent sur le marché, les investisseurs pourraient bientôt être confrontés à un éventail vertigineux de choix de portefeuille.

« Le bitcoin n’est que la pointe de l’iceberg », a déclaré McKeon. « Nous allons voir des ETF exposés à de nombreux actifs cryptographiques différents dans les années à venir. »