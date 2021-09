Ce que signifie le Tech Spectacle à NYFW – WWD

Alors que le monde de la mode se réunit pour les défilés de Londres, la lueur de la dernière semaine de la mode de New York brille, alors que les experts continuent de disséquer les pistes et le Met Gala de talents à la fois familiers et nouveaux.

En plus du spectacle, la technologie repérée dans et autour des spectacles pour se pavaner leur propre matériel technique. Les projets, dont certains s’étendront tout au long du mois de septembre, ont apporté de la réalité augmentée, des reportages en coulisses, des achats en direct et même des hologrammes, entre autres initiatives, aux participants et aux téléspectateurs en ligne du monde entier.

La vague d’innovations d’aujourd’hui, présentée par les géants des médias, des médias sociaux et du commerce électronique, a offert de nouvelles façons de vivre l’action.

La sortie de Snapchat de lentilles de réalité augmentée axées sur la mode est basée sur les tendances de style prévues liées à chacune des quatre grandes villes qui accueilleront les semaines de la mode ce mois-ci. Lancés avec la Fashion Week de New York, les verres – un produit du travail de l’entreprise avec la technologie numérique de tissu et de maillage corporel – seront déployés chaque semaine pour permettre aux utilisateurs de parcourir leur propre piste personnelle en essayant virtuellement jusqu’à neuf looks différents.

Yahoo, une société de Verizon Media, avait son propre projet AR issu de son dernier partenariat avec Rebecca Minkoff, cette fois pour présenter des looks numérisés de sa dernière collection. L’expérience immersive a offert aux visiteurs en ligne une version virtuelle de New York pour visiter et modéliser des photos mettant en vedette les styles de Minkoff via des NFT. De plus, des versions 3D de ses produits seront disponibles à la vente sur le marché de la mode numérique The Dematerialised.

Partenaire officiel de l’innovation de la Fashion Week de New York d’IMG, Yahoo a été plutôt occupé cette saison. La société de technologie et de médias a également travaillé avec Christian Cowan sur un nouveau projet lié à son événement, le concepteur apparaissant sous la forme d’un hologramme photoréaliste, déclenché par des codes QR.

“La possibilité d’amener tous nos abonnés à la maison dans la collection et le défilé d’une manière aussi intime est vraiment spéciale”, a expliqué Cowan dans un communiqué. « Et permettre à nos clients de décrire plus en détail les pièces qu’ils obtiennent ajoute tellement à l’expérience de vente au détail. »

En tant qu’affichage métaversal, un tel apparat montre ce que la technologie peut faire, mettant en valeur le glamour de la magie technique. Ce n’est pas nécessairement un phénomène nouveau. L’interaction entre la technologie et la mode remonte à des années – un pic en 2012 a vu Google Glass atterrir sur la piste de Diane Von Furstenberg et la société d’impression 3D MakerBot a collaboré avec Asher Levine pour proposer des lunettes de soleil à la demande.

Mais il y a quelque chose de différent dans l’esprit des efforts d’aujourd’hui. Derrière eux, il y a un sentiment plus profond que les cordes de velours entourant les événements de mode – et la haute couture elle-même – se détachent.

De nouvelles lentilles de réalité augmentée Snapchat seront disponibles au début de chaque semaine de la mode. Sur la photo : objectifs pour Paris, Londres et New York. Image de courtoisie

De cette façon, la dernière vague d’initiatives technologiques pourrait enfin être le catalyseur de la démocratisation tant discutée de la mode. Mais c’est aussi quelque chose de plus : la fascination croissante de la Silicon Valley pour la semaine de la mode est passée des expériences de recherche d’attention à une compréhension plus profonde que l’innovation numérique et la mode peuvent évoluer ensemble.

C’est certainement vrai, du moins lorsqu’il s’agit de faire du shopping. IMG, par exemple, a cherché à générer des ventes à la demande directement depuis les pistes ce mois-ci.

Les fans peuvent applaudir, mais d’un point de vue commercial, cette décision a suscité des réactions mitigées. “Je ne suis pas aussi convaincu que d’autres que le modèle voir maintenant, acheter maintenant va vraiment se connecter avec les consommateurs de mode de luxe”, a déclaré Dave Bruno, directeur des informations sur le marché de la vente au détail chez Aptos, société de technologie de vente au détail. “Cependant, je pense que les marques de mode de luxe doivent adapter leurs chaînes d’approvisionnement et leurs pratiques de marchandisage de manière à soutenir le modèle néanmoins. Parce que les changements qu’ils doivent apporter pour soutenir les programmes voir maintenant-acheter-maintenant sont les mêmes changements nécessaires pour être plus compétitifs chaque jour.

De son point de vue, ces forces interviennent directement dans des problèmes tels que la conception collaborative, les boucles de rétroaction des consommateurs raccourcies, la production et la planification des marchandises et des stocks.

Ces pressions, qui sont bien réelles, peuvent être des douleurs de croissance inévitables. Car la ruée pour rapprocher les contenus mode, les créateurs et les produits du grand public ne s’arrête en aucun cas. Cela ressort clairement de l’activité qui tourbillonne autour des spectacles.

Par exemple : Pinterest, un sponsor NYFW pour la première fois pour IMG, a marqué l’occasion à la fois en ligne et dans le monde réel. Un partenariat avec le designer Sergio Hudson a donné lieu à une visite à 360 degrés de la création de son spectacle, ainsi qu’à une opportunité de magasinage pour découvrir ses derniers looks sur la plate-forme, tout juste sortis de la piste. Les « PinCodes » laissés sur chaque siège de son émission ont guidé les gens vers le tableau Pinterest d’Hudson, où il a partagé l’inspiration derrière sa collection.

La société a également promu des influenceurs qui étaient sur le terrain pour couvrir les événements – dont Tenicka Boyd, Nicolette Mason, Caroline Vazzana, Justine Marjan, Kristina Rodulfo et Erin Parsons – et a hébergé un espace lounge physique et un studio, afin que les créateurs puissent se ressourcer et sortir. contenu de mode, qui a été mis en évidence dans l’onglet Aujourd’hui de l’application.

Selon une porte-parole de Pinterest, un accord cette saison avec la société de renseignement social et en ligne Launchmetrics, qui a proposé des idées nouvelles et exclusives au cours de l’événement d’une semaine, s’étendra à Milan, Paris, Madrid et Mexico.

Facebook a également fait connaître sa présence via Instagram, qui s’est associé à The Met et Vogue pour lancer une série de gouttes exclusives de designers américains, dont Bode, Brother Vellies, Christopher John Rogers, Collina Strada, Gypsy Sport, Prabal Gurung et Pyer Moss. L’initiative était liée à la dernière exposition du Costume Institute, “In America: A Lexicon of Fashion”. Chaque mois, le @themetstore proposera ces collections spéciales à l’achat directement dans l’application.

« Nous espérons susciter des conversations mondiales sur ce que la mode en Amérique signifie aujourd’hui et demain », a déclaré Eva Chen, vice-présidente de la mode et du shopping d’Instagram, « et nous sommes fiers de soutenir ces créateurs qui font avancer la culture et façonnent l’industrie. “

Spécifiquement pour The Met Gala, Insta a également travaillé avec Charlotte Tilbury et d’autres maquilleurs du tapis rouge pour rendre la beauté achetable. Tilbury a organisé des événements de shopping en direct pour montrer comment recréer des looks vus sur des stars comme Mindy Kaling et Carey Mulligan et acheter les articles utilisés, les vidéos restant sur IGTV.

Pour Tilbury, le projet – un rachat de @ctilburymakeup « avec un accès instantané à la magie du maquillage du tapis rouge » – était « une première sur Instagram ».

TikTok, qui est devenu une force en ligne majeure lors de la semaine de la mode, a dévoilé ce mois-ci une nouvelle campagne #TikTokFashionMonth, avec des conseils, des rapports de tendances et des démos, ainsi que de nouveaux effets créatifs et événements virtuels.

La plate-forme a notamment fait la promotion de sa première «Liste des pionniers de la mode et de la beauté», une liste d’honneurs comprenant «les favoris de la haute couture pour les gourous de la beauté qui changent le jeu glam», selon TikTok. En particulier, les distinctions récompensent les influenceurs de la mode et de la beauté qui utilisent leur plateforme pour promouvoir la représentation, l’accessibilité et l’inclusivité.

“Ce qui est spécial avec le mois de la mode de cette année, c’est que nous mettons nos créateurs au premier plan avec la liste Fashion & Beauty Frontrunners”, a déclaré CeCe Vu, responsable des partenariats de contenu de mode chez TikTok. « Notre communauté a appris à connaître et à aimer la façon dont nous leur apportons les coulisses des meilleurs défilés de mode tout en les aidant à se rapprocher des designers. Et maintenant, nous mettons également en lumière un groupe de créateurs talentueux et diversifiés que nous pouvons tous admirer et aspirer à être.

Ce n’est pas que la couverture de l’industrie de la mode passe au second plan. Les collaborations de contenu avec Tatcha, Glow Recipe, Tower 28, Hourglass, Balmain, Carolina Herrera, Tory Burch et Staud, entre autres, agissent comme une vitrine pour les nouveaux produits, menant à l’événement Balmain Live Runway du 29 septembre en ligne.

Pendant ce temps, dans l’application, de nouveaux effets créatifs visent à offrir aux utilisateurs encore plus d’expériences de mode. Rate My Outfit note des tenues allant de « l’icône de la semaine de la mode » aux « faux-pas de mode », tandis qu’un nouveau défi esthétique demande aux créateurs de s’habiller selon un style aléatoire, de cottagecore à emo, preppy et Y2K.

Il est clair maintenant que Big Tech était là pour faire forte impression à NYFW. Ce n’est pas tout à fait nouveau. Mais de plus en plus, il le fait de manière plus personnelle et intime, tout en offrant un facteur époustouflant, une dynamique qui a tendance à être la marque des génies créatifs du monde du design. Cela suggère que le secteur de la technologie commence peut-être enfin à « obtenir » la mode.

Note de l’éditeur : WWDownload est une nouvelle fonctionnalité en cours qui examine les dernières tendances en matière de technologie et d’industries connexes.