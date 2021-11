Ce que signifie Meta : Pivoter vers l’avenir peut ne pas détourner l’attention des problèmes actuels

Mais, beaucoup pensent qu’il s’agit aussi de mettre une sorte de distance psychologique entre l’entreprise et le train de polémiques qui ont sérieusement terni son image.

Facebook Inc est maintenant Meta Platform Inc. Qu’est-ce qui sous-tend ce rebaptême ? Cela représente, sans aucun doute, un changement de paradigme pour l’entreprise et, étant donné que son offre principale, Facebook, domine l’espace des médias sociaux à des années-lumière, pour les médias sociaux eux-mêmes. Avec son pivot « métavers », il inaugure une nouvelle ère des médias sociaux.

Metaverse est l’Internet fourni en 3D pour l’utilisateur à l’aide de technologies de réalité virtuelle et augmentée, entre autres, au lieu d’être simplement accessible via un écran. Vous pouvez faire du shopping, rencontrer, jouer et même travailler dans des environnements virtuels dans lesquels « vous pouvez entrer », comme le dit le co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Les acquisitions au fil des ans, notamment celle d’Oculus, ont fortement suggéré que la société s’apprête à rendre l’expérience des médias sociaux plus immersive. La société promet, au moins, à terme, une transition transparente entre la vie hors ligne et un sosie virtuel.

Mais, beaucoup pensent qu’il s’agit aussi de mettre une sorte de distance psychologique entre l’entreprise et le train de polémiques qui ont sérieusement terni son image. Cela ne semble guère le cas, cependant. Le dernier exposé sur Facebook, par un ancien employé, a peut-être été une preuve supplémentaire pour ceux qui soutiennent que l’entreprise a laissé la poursuite du profit éroder imprudemment la démocratie. Mais, le rebaptême ne semble pas un baume, ou à tout le moins, être d’une efficacité douteuse en tant que tactique de diversion ; un tel mouvement ne peut sûrement pas aborder la nature même de l’espace dans lequel l’entreprise opère et comment les technologies pour desservir cet espace sont construites ?

En effet, étant donné le pivot vers l’avenir que promet l’entreprise, cela pourrait, selon certains experts, ne faire qu’exacerber les inquiétudes exprimées jusqu’à présent. Un meilleur accès aux données personnelles pourrait garantir que le monde s’empêtre davantage dans l’interaction entre l’utilisation et la prolifération de la désinformation en ligne et l’enracinement de la polarisation, qui, à leur tour, exacerbent beaucoup de problèmes dans nos vies hors ligne. Il est difficile de dire si le contenu toxique sera réglementé ou s’il est plus facile de se livrer à cette toxicité. Le premier exige une refonte radicale de la façon dont l’entreprise utilise le profil de données qu’elle crée des utilisateurs.

Certes, Zuckerberg a promis des normes de confidentialité, des contrôles parentaux et des divulgations d’utilisation des données, autant de points douloureux pour l’entreprise historiquement. Mais, avec des indications fermes que la direction et la structure de l’entreprise ne changeront pas radicalement, il reste à voir si Meta emprunte une voie différente de celle de Facebook Inc. Bloomberg avait récemment rapporté, sur la base de documents de l’entreprise, que « l’équipe d’intégrité de Facebook, le groupe chargé d’endiguer le flux de messages nuisibles, menait une bataille perdue d’avance pour rétrograder le contenu problématique » bien que la société ait déclaré que ce n’était pas » exact de suggérer que la plate-forme de médias sociaux encourage le mauvais contenu ».

Ce que le pivot du métaverse pourrait faire, c’est réduire la dépendance de Meta vis-à-vis de la plate-forme mobile pour atteindre les utilisateurs, en particulier les plus jeunes. Facebook, la plateforme, est presque saignée face à cette démographie. La dépendance aux gadgets AR / VR, dont beaucoup proviennent de sa propre écurie, pourrait éloigner les utilisateurs des smartphones en tant que fournisseur de leur vie en ligne. Gardez à l’esprit à quel point le géant des médias sociaux a été piqué par Apple, ce qui rend plus difficile l’extraction des données utilisateur des utilisateurs d’iPhone. Les régulateurs du monde entier doivent s’efforcer de trouver de tels partenaires dans le monde de la technologie afin de limiter les dommages futurs et présents.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.