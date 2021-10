Ce que signifie vraiment le risque de pluie par temps

Nous avons probablement tous vu cela se produire. Notre application météo prévoit 100 % de probabilité de pluie. Nous ne voyons pas une seule goutte. Le météorologue s’est-il trompé ou la nature a-t-elle simplement décidé de nous jouer un tour ? En réalité, il s’agit de comprendre ce que signifie réellement ce risque de pluie.

Lorsque nous entendons les prévisions dire qu’il y a 40 % de probabilité d’averses et d’orages, la plupart d’entre nous supposent que cela signifie qu’il va pleuvoir 40 % du temps. Ce n’est en fait pas ce que signifie le nombre de probabilité de précipitation.

Selon le US National Weather Service, la déclaration de probabilité de précipitation que vous voyez sur votre iPhone comme un risque de pluie a une signification complètement différente de celle que la plupart d’entre nous pensent. La probabilité de précipitation, selon le National Weather Service, décrit « la probabilité que la grille/le point de prévision en question reçoive au moins 0,01 pouce de pluie ».

Cette grille/point de prévision en question peut décrire une zone géographique assez large. Ainsi, ce que la probabilité de précipitation fournit réellement, c’est la probabilité qu’au moins une petite fraction de pluie tombe quelque part dans cette zone de prévision.

Donc, si les prévisions indiquent qu’il y a 100 % de probabilité de pluie et que vous ne voyez pas de goutte, cela ne signifie pas nécessairement que le météorologue s’est trompé. Regardez la zone géographique couverte par cette prévision particulière. Vous constaterez probablement qu’au moins 0,01 pouce de pluie est tombé quelque part dans la zone de prévision.

L’application Météo sur votre iPhone distille encore plus les prévisions. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, l’application Météo d’Apple ne prévoit aucune précipitation dans ma région avant mercredi. En réalité, le National Weather Service demande que la pluie commence dans ma région mardi soir et dure toute la journée mercredi.

Mardi soir: Averses probables, puis averses et éventuellement orage après 22h. Minimum autour de 65. Vent du sud-est de 8 à 14 mph, avec des rafales pouvant atteindre 24 mph. La probabilité de précipitations est de 90 %. Les nouvelles précipitations se situent entre un demi et trois quarts de pouce possible.

Mercredi: Averses probables et éventuellement un orage avant 13h, puis un faible risque d’averses et d’orages entre 13h et 16h, puis un faible risque d’averses après 16h. Généralement nuageux, puis progressivement ensoleillé, avec un maximum proche de 77. Vent du sud-ouest de 15 à 17 mph, avec des rafales pouvant atteindre 30 mph. La probabilité de précipitations est de 70%. De nouvelles quantités de précipitations sont possibles entre un quart et un demi-pouce.