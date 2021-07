Ce que signifient les rendements du Trésor en chute libre

Les rendements du Trésor implosent.

Mardi, le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis février. La note a chuté à 1,35%, son plus bas niveau depuis le 24 février.

La baisse s’est poursuivie hier, le taux à 10 ans tombant à 1,3 %.

Au moment où j’écris jeudi matin, les rendements chutent à nouveau, le rendement du Trésor à 10 ans tombant à 1,25% ce jour-là. Au moment où j’écris en fin de matinée, il se situe à 1,27%.

En perspective, c’est le 30 mars que le taux à 10 ans a grimpé jusqu’à 1,77% lorsque les investisseurs ont réagi aux craintes d’une réponse agressive de la Fed en raison de la hausse de l’inflation.

Cela signifie que le rendement à 10 ans a perdu près de 30% en un peu plus de trois mois.

Qu’est-ce qui se passe?

Plus important encore, qu’est-ce que cela signifie pour votre portefeuille d’actions ? Et qu’est-ce que cela révèle sur la façon dont les traders évaluent la menace de l’inflation ?

L’investisseur légendaire, Louis Navellier, s’est penché sur ces questions dans son podcast Flash Alert pour les abonnés Accelerated Profits plus tôt cette semaine. Louis envoie des podcasts dans des conditions de marché en évolution rapide afin que ses abonnés puissent comprendre ce qui se passe.

Aujourd’hui, écoutons pour voir exactement ce qui se passe et ce que cela signifie pour votre argent.

Lorsque nous aurons terminé, nous mettrons en évidence une approche de revenu puissante pour les marchés que Louis adopte aujourd’hui. Alors que les rendements continuent de baisser, cela pourrait être plus important que jamais pour les investisseurs approchant de la retraite… ou les investisseurs en manque de revenus à n’importe quelle étape de leur vie.

Allons-y.

*** Que se passe-t-il avec la chute des rendements du Trésor ?

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Louis est une légende du marché. Au fil des décennies, il a développé un système de trading de haute technologie guidé par des algorithmes prédéfinis – essentiellement des instructions informatiques étape par étape. C’est cette utilisation d’algorithmes prédictifs qui a conduit Forbes à le surnommer le “Roi des Quants”.

Compte tenu de l’accent mis sur les chiffres et les données quantifiables, il n’est pas étonnant que Louis surveille de près ce qui se passe avec les rendements du Trésor.

De sa mise à jour :

En répondant à cela, Louis pointe vers deux théories de travail.

La première est qu’il y a aujourd’hui une forte demande pour les obligations d’entreprises. Pendant ce temps, l’écart entre les rendements des obligations d’entreprise et les rendements des obligations du Trésor est à un niveau historiquement bas.

Compte tenu de cet écart serré, la demande d’obligations d’entreprises pourrait se répercuter sur les obligations du Trésor, faisant monter les prix (ce qui fait baisser les rendements obligataires).

La deuxième théorie est que nous allons voir des taux d’intérêt négatifs arriver en Amérique. Ainsi, tout le monde réclame aujourd’hui un certain rendement alors que les taux sont toujours positifs.

***Louis pense que cette deuxième théorie – la peur des taux négatifs – est plus dangereuse qu’il n’y paraît au premier abord

Retour à Louis :

Donc, nous empruntons la voie de la théorie monétaire moderne, et cela finira par faire s’effondrer nos taux d’intérêt, et il y a une panique.

Avant de continuer, assurons-nous que nous sommes tous sur la même longueur d’onde…

La théorie monétaire moderne (MMT) est une théorie économique suggérant que les pays émettant leur propre monnaie ne peuvent jamais « manquer d’argent ».

En bref, la théorie veut que les gouvernements puissent imprimer et dépenser autant qu’ils le souhaitent, puisqu’ils peuvent toujours créer plus d’argent dans leur monnaie nationale pour rembourser leurs dettes (avec la mise en garde que cette création de nouvelle monnaie doit être compensée par les ressources économiques).

Si cela vous semble un peu dangereux, vous n’êtes pas seul. L’économie traditionnelle de l’offre et de la demande suggère qu’il y aura un prix à payer pour ce type d’impression gratuite de devises.

Revenons à Louis, décrivant comment nous voyons déjà des anomalies dans le système américain :

Cela ressemble à beaucoup de mauvaises nouvelles, non?

Eh bien, oui et non.

***Ce que la chute des rendements pourrait signifier pour votre portefeuille

Un gouvernement qui imprime de la monnaie à volonté nous met sur la voie de la douleur financière… finalement.

Et les taux d’intérêt négatifs seront brutaux pour les épargnants… à terme.

Mais ce qui attend les investisseurs, sur la base de cette dynamique, est en fait… un marché boursier en plein essor – malgré la vente massive d’aujourd’hui.

(Remarque : dans une autre mise à jour Flash ce matin, Louis a attribué la vente massive d’aujourd’hui à la nouvelle selon laquelle la Banque centrale européenne a annoncé qu’elle tolérerait une inflation annuelle de 2 % à moyen terme. Ce faisant, elle ignore son objectif d’inflation précédent qui était inférieur à 2 %. % Louis appelle cela le premier changement de politique majeur en deux décennies.)

Revenons à Louis discutant de la baisse des rendements et des actions américaines :

C’est très haussier pour les actions.

La vérité, c’est qu’il est difficile d’obtenir un rendement des obligations en ce moment, car elles continuent à atteindre des niveaux record. Ainsi, plus d’argent ira aux actions. C’est aussi simple que ça.

Oh, et devinez quoi ? Le marché boursier rapporte plus maintenant, et il est toujours fiscalement avantageux. Ils n’ont pas changé les lois fiscales.

L’essentiel est que la masse monétaire a explosé. Cette masse monétaire s’agite.

Il achète des actifs financiers comme des actions et des obligations. C’est acheter un bien immobilier. Et tant que la masse monétaire est en hausse, nous allons avoir beaucoup d’appréciation des actifs passionnante.