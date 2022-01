Ce que sont les NFT de Konami Castlevania et pourquoi les fans sont mécontents

Konami a annoncé des NFT pour célébrer le 35e anniversaire de Castlevania et certains fans sont confus quant à la nature des jetons non fongibles.

Les jetons non fongibles deviennent un énorme problème dans les jeux vidéo. Ils sont apparus pour Dead By Daylight avec Pinhead et Hellraiser, et Ubisoft a publié une version bêta de Quartz. Ubisoft a affirmé qu’il s’agirait d’un « changement majeur » dans l’industrie, et Square Enix espère également qu’ils deviendront importants.

Les fans préféreraient de loin un tout nouveau Castlevania, mais – malheureusement – ​​tout ce qui se passe pour la série est une vente aux enchères impopulaire.

Konami NFTs sens

La signification des NFT de Konami pour le 35e anniversaire de Castlevania est des éléments symboliques non fongibles.

L’éditeur japonais organise une vente aux enchères du 12 au 13 janvier pour que les gens achètent l’un des 14 jetons non fongibles. Non fongible signifie qu’il est unique et ne peut pas être remplacé, et les articles proposés sont tous de l’art numérique de scènes de jeu et d’illustrations.

En plus d’être fondamentalement inutiles car vous ne possédez finalement rien, le Verge rapporte également que les jetons non fongibles sont « en partie responsables des millions de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone qui chauffent la planète générées par les crypto-monnaies utilisées pour les acheter et les vendre ».

En bref, beaucoup de gens n’aiment pas les TVN à cause de la consommation d’énergie des ventes ainsi que parce que ce sont des articles numériques assez inutiles.

Konami Castlevania 35e anniversaire NFT

Konami vend 14 NFT pour célébrer le 35e anniversaire de la série bien-aimée Castlevania.

Si vous souhaitez acheter les jetons non fongibles, vous devrez participer à l’enchère qui débutera le 12 janvier. Cependant, il y a beaucoup d’informations importantes que vous devriez connaître sur le site Web.

Pour que votre pseudo soit répertorié sur la page Konami NFT OpenSea, il devra être approuvé par l’éditeur japonais. Et, si votre pseudo n’est pas approuvé pour des raisons « socialement inacceptables » ou parce que vous avez manqué la date limite de soumission, certains privilèges seront désactivés.

En plus de ce qui précède, l’éditeur japonais « ne garantit pas non plus que la valeur du NFT augmentera après l’achat ». Non seulement cela, mais – bien qu’il ne soit pas en mesure de revendre exactement les mêmes données – Konami peut toujours vendre des NFT similaires pour le même jeu, ce qui rend votre jeton encore moins unique.

Le nom de leur initiative NFT s’appelle Konami Memorial NFT ; Je suppose que ce n’est que la première série Konami à recevoir ce genre de traitement (Je pense que cette année sera le 35e anniversaire de Metal Gear ? lol) pic.twitter.com/Nx2eyCnU20 – Nibel (@Nibellion) 6 janvier 2022

Pourquoi les fans sont mécontents

De nombreux fans sont mécontents des éléments symboliques non fongibles en raison de ce qu’ils sont et de la façon dont ils deviennent de plus en plus présents dans les jeux vidéo.

Comme mentionné précédemment, Ubisoft a publié sa version bêta de Quartz et Square Enix a manifesté son intérêt. Pour aggraver les choses, l’utilisateur de Twitter Nibel suggère également qu’il ne s’agit peut-être pas de la dernière série de NFT de Konami.

Il y a aussi le fait que les fans ont soif d’un tout nouveau jeu Castlevania (qui n’est ni mobile ni remasterisé) depuis le décevant Lords of Shadow 2 de 2014. Il a été rapporté qu’un nouveau Castlevania, Silent Hill et Metal Gear Solid sont en préparation, mais rien d’officiel.

