Ce que Steve Harvey ressent vraiment à propos de Michael B. Jordan qui sort avec sa fille Lori

Si c’est une personne qui approuve la relation de Lori Harvey avec la star de Creed Michael B. Jordan, c’est son beau-père Steve Harvey. Lori a déjà fréquenté plusieurs célibataires de premier plan, dont le rappeur Future, et a été liée à Diddy et à son fils Justin Combs. Mais ce n’est que lorsqu’elle est devenue huée avec Jordan que l’hôte de Celebrity Family Feud a donné son approbation.

“J’ai parlé avec lui, Marjorie connaît sa mère, ils parlent. Ce gars n’est pas un représentant. Il est vraiment qui il ressemble à il est”, a déclaré Steve à Entertainment Tonight. “Et il est- je veux dire, comme, ça m’a dégoûté au début, parce qu’il était si gentil. Vous savez, je me dis, ‘OK, c’est le jeu, non?’ Mais ce n’était pas le cas, mec, ce mec était sincère et il s’est avéré être un gars vraiment, vraiment bon, bon. Je tire pour lui, vous savez, pour eux. “

Steve dit qu’il comprend la loupe sous laquelle se trouvent Lori et Jordan. Mais, dit-il, ils gèrent bien la pression. “Je veux dire, regarde mec, être dans une relation à Hollywood est difficile. C’est vraiment, vraiment difficile, il y a tellement de pièges et d’embûches là-dedans”, a-t-il expliqué. “Surtout plus vous êtes jeune. C’est difficile si vous êtes vieux. Mais quand vous êtes jeune, c’est vraiment, vraiment difficile, mais ils se débrouillent bien.”

Lori partage les mêmes sentiments que son célèbre père. Lors de son apparition dans le talk-show de jour de FOX, The Real, elle n’a pas pu s’empêcher de jaillir de son beau. “Il m’écoute et les choses que je dis que je veux et il fait vraiment un effort”, a-t-elle déclaré aux animateurs. “Nous nous équilibrons vraiment. Je crois vraiment à la déclaration quand ils disent:” Quand vous savez, vous savez. ” Et je pense que cela s’applique vraiment à notre situation et nous passons juste un très bon moment ensemble.”

Les deux ont officialisé leur amour sur Instagram en janvier. Jordan est généralement silencieux sur sa vie amoureuse, mais dit qu’il est amoureux de Lori. “Je suis toujours privé et je veux protéger cela, mais j’avais l’impression que c’était un moment où je voulais juste le mettre en avant et passer à autre chose”, a-t-il déclaré à People Magazine. “Je suis extrêmement heureux.”