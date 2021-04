Ce que The Nevers Cast de HBO a pensé à propos de la fin WTF de la première de la série

Je pense que c’est une chose merveilleuse. Je pense que c’est merveilleux de le présenter si tôt. . . . Oui, nous voyons un vaisseau spatial. Et certainement moi, en tant que spectateur, j’ai vu le vaisseau spatial et j’ai pensé: «C’est clair, c’est clair. Cela a été une visite. Et pourtant, c’est le décalage dans le temps. C’est le fait que cela se produit depuis longtemps, et ce n’est tout simplement pas aussi simple que [that]. Même le vaisseau spatial a une histoire, vous savez? C’est fantastique. Vous vous rendez compte qu’avec les pouvoirs, ce n’est pas seulement une question de quelque chose qui passe et laisse une trace. C’est quelque chose, c’est avec nous et c’est, dans une certaine mesure, chez nous tous, dans toutes les parties de la société. Littéralement, c’est une influence souterraine, et pourtant, elle a plus de zones d’influence même que je ne pense que nous en connaissons lorsque nous [see it]. C’est une façon très détournée de dire que je pense que c’était une bonne décision.