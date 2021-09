Ce que Tiffany Mitchell de Big Brother 23 ferait différemment si elle jouait à nouveau, et comment elle espère que les fans voient son jeu

Tiffany a absolument utilisé sa tête pour faire de nombreux grands mouvements pour son jeu tout au long de la saison, mais s’il y a eu une erreur majeure qu’elle a commise, c’était sa dernière victoire en tant que chef de famille. Tiffany a défié le plan de The Cookout de remporter une victoire de chef de famille contre Azah Awasum et l’a plutôt remportée pour elle-même. Cette décision a finalement amené Kyland Young et Xavier Prather à se demander s’ils pouvaient faire confiance à Tiffany jusqu’à la fin, et les a forcés à former une alliance avec Derek Frazier qui donnait la priorité à Tiffany le plus tôt possible. Ils ont réussi et ont même réussi à envoyer son membre le plus fort de l’alliance, Hannah Chaddha, peu de temps après. En espérant que Tiffany Mitchell ait une autre chance de montrer son gameplay intelligent lors d’une future saison des étoiles.