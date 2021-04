Ce que Tom Hiddleston pense de ses nouvelles co-stars de Loki avant les débuts de Disney +

Alors que les fans de Marvel devront attendre un peu plus longtemps la sortie du prochain film, le studio tient les fans plus qu’occupés avec leur bibliothèque de séries originales Disney +. WandaVision s’est avéré être un succès instantané et avec The Falcon et The Winter Soldier gardant les fans motivés avant ses deux derniers épisodes, les deux émissions ont augmenté les attentes de Loki. Mais avec Tom Hiddleston apportant son A-game à son rôle préféré des fans aux côtés d’un casting talentueux, il ne fait aucun doute que la série sera une aventure inoubliable.

Loki fait ses débuts sur Disney + le vendredi 11 juin!