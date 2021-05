ce que tu devrais savoir

Compartir

Que sont les NFT?

NFT signifie jetons non fongibles. En bref, les NFT représentent des contenus / actifs numériques ou physiques en termes de blockchain Ethereum. En outre, les jetons non fongibles se présentent sous la forme d’un code unique qui est protégé de tout type de duplication. Les NFT stockent des informations uniques, c’est pourquoi cette représentation de la blockchain est appelée unique. Un NFT est complètement différent d’un autre NFT car ce sont des jetons non répétitifs.

Les jetons durables sont utilisés pour représenter différents types d’objets et d’art. Même les NFT peuvent également représenter du contenu numérique et des objets de collection, tels que des photos, des tweets, etc. Saviez-vous que la popularité des NFT a considérablement augmenté? De plus en plus de gens sont intéressés et enthousiasmés par les jetons non fongibles.

En d’autres termes, il n’est pas possible de remplacer les jetons non fongibles par un élément identique. Cela signifie que les NFT ne sont pas interchangeables en raison de leur nature unique.

Chaque jeton ou contenu appartenant à NFT est totalement unique. Et vous savez que les NFT ne sont pas remplaçables. Tous ces traits ont rendu les NFT inutiles en termes de devises. Cependant, lorsqu’il s’agit de développer l’art numérique, les NFT peuvent être très utiles.

Vous avez peut-être entendu parler de la blockchain Ethereum. Mais saviez-vous que le maximum de jetons non fongibles est un segment de cette blockchain open source? Bien que les jetons non fongibles soient compatibles avec la blockchain Ethereum, ils stockent des informations supplémentaires et c’est pourquoi les NFT ont une structure de travail différente de celle des NFT. Cependant, d’autres blockchains peuvent également être livrées avec leurs versions uniques de jetons non fongibles.

Étant donné que les jetons non fongibles sont des certificats numériques, il est possible de les acheter ou de les vendre comme d’autres objets précieux. Une fois qu’un NFT est acheté, la personne obtient un certificat avec la sécurité de la technologie Blockchain. C’est ainsi que la personne devient propriétaire de cet actif, qui a été uniquement représenté par un NFT.

Tout le monde peut créer, vendre ou acheter des jetons non fongibles. Et cela ne nécessite pas d’autorisation préalable. De plus, les NFT sont stockés sur des réseaux peer-to-peer sous une forme cryptée. C’est pourquoi les NFT ne peuvent pas être facilement piratés ou dupliqués.

Les jetons non fongibles et Bitcoin appartiennent à des crypto-monnaies. Cependant, la principale différence entre eux est l’impossibilité pour les NFT d’être utilisés comme mode de transactions commerciales. Alors que Bitcoin est une crypto-monnaie fongible, les NFT ne sont pas fongibles.

Bitcoin est interchangeable, donc la valeur de deux bitcoins est équivalente. C’est pourquoi les Bitcoins peuvent également être échangés. En revanche, la valeur de deux NFT ne serait jamais équivalente même s’ils appartenaient à la même plateforme. Un NFT ne peut être détenu que par une seule personne à la fois dans le monde.

Ils peuvent être vendus et achetés des NFT pour lesquels Metamask peut être installé. Une fois l’installation terminée, la personne peut acheter Ethereum. Tant que la personne tombe sur un site Web proposant des NFT à vendre, l’Ethereum acheté peut être utilisé pour acheter un jeton non fongible. Il faudrait un certain temps pour que les NFT atteignent de plus en plus de personnes dans le monde.

Il est difficile de prédire l’avenir des NFT, mais avec l’ouverture croissante des gens pour éviter la duplication, l’avenir des NFT semble grand. Cependant, il faut réfléchir avant d’acheter et de vendre des jetons non fongibles.

Vous pouvez prendre l’exemple de Bitcoin ici où Bitcoin est devenu l’un des actifs numériques les plus populaires au monde, même s’il n’était pas si précieux il y a quelques années. Voulez-vous acheter des NFT coûteux? Ensuite, vous devez réfléchir à deux fois à sa valeur future, puis passer à l’étape suivante.

La meilleure partie des NFT est qu’ils sont complètement uniques. Par exemple, les objets qui nous entourent sont consommables, ce qui signifie que d’autres peuvent aussi les acheter.

En revanche, les NFT sont irremplaçables et non interchangeables. Celles-ci ne sont présentes qu’au format numérique. On peut acheter un NFT que personne d’autre au monde ne peut acheter. Par exemple, les œuvres d’art appartiennent à la catégorie NFT et ne peuvent être ni remplacées ni dupliquées.

Les jetons non fongibles sont devenus la tendance la plus avancée dans le monde de la blockchain. Bien que l’avenir des NFT soit imprévisible maintenant, il pourrait bientôt ressembler à quelque chose de révolutionnaire.