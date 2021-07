ce que votre élément astrologique dit de vous

Taureau, Vierge, Capricorne, faites-vous partie de ces trois signes du zodiaque ? Eh bien, vous appartenez à la famille des signes de terre, qui se caractérisent par leur pragmatisme, leur stabilité et leur introversion. Découvrez les similitudes et les différences entre les signes de terre.

Vous avez lu le terme “signes de la terre” dans votre horoscope sans vraiment le comprendre. Et pourtant c’est une base de données astrologique basique, car elle vous montre quels signes sont les plus similaires aux vôtres, comme si ces signes appartenaient à la même famille. En fait, les personnes nées sous le même signe du zodiaque ont tendance à trouver des caractéristiques communes, mais pas quoi !

Les douze signes astrologiques sont classés en quatre éléments : eau, feu, terre et air. Et chaque élément régit trois signes astrologiques en leur donnant des traits communs, même s’ils sont à des dates très différentes. Pour lui, Taureau (21 avril – 20 mai), Vierge (23 août – 22 septembre) et Capricorne (22 décembre – 20 janvier) partagent des signes distinctifs communs.

Bien que l’analyse de votre thème astral soit toujours le meilleur moyen de connaître votre personnalité, savoir ce que représente votre élément de signe en astrologie est un bon début.

Par exemple, les signes de terre se distinguent par leur attachement au monde matériel. Très pragmatiques, ils sont aussi stables, dotés d’une volonté sans faille, et affichent des qualités artistiques mêlées à une productivité impressionnante. Ce sont les bâtisseurs du zodiaque : qu’ils construisent une maison ou créent une entreprise, les signes de terre sont toujours leurs champions. Cependant, ce besoin de tangibilité risque de les plonger dans le matérialisme et la cupidité. En amour, ils recherchent la sécurité et la tranquillité, mais avec une bonne dose de passion.

Mais quelles sont les similitudes et les différences entre les signes de la terre ? Et quelles maisons astrologiques leur correspondent ? Quelles planètes influencent ?

>>> Voir aussi :

Astro : calculez votre ascendant avec cet outil simple et gratuit

Que signifie « signe de terre » en astrologie ?

Dans le zodiaque, la terre est le deuxième élément naturel après le feu, et elle précède l’air et l’eau. La Terre est associée à la force et à la stabilité, ainsi qu’à l’endurance et au bon sens. La terre représente le monde du concret, du matériel, du laborieux. Pour obtenir des résultats, il faut travailler la terre avec patience et persévérance. C’est pourquoi les signes régis par cet élément aiment le travail bien fait et ne s’écartent jamais de leurs objectifs.

Cependant, les personnes nées sous le signe du Taureau ou de la Vierge ou du Capricorne ne sont pas seulement pragmatiques : elles sont capables d’une patience à toute épreuve et peuvent endurer des conditions de vie très difficiles. Ces personnes se caractérisent par leur esprit cartésien et leur sens infaillible du devoir, ainsi qu’une apparente froideur qui cache une âme bienveillante et sensible.

Cependant, certaines caractéristiques les différencient, car l’élément terre varie selon les saisons et affecte différemment les signes du zodiaque. Cela dit, les signes de terre ne sont pas totalement différents des autres éléments : avec les signes de feu (Bélier, Lion, Sagittaire), ils font preuve de ténacité, tandis que les signes d’air (Gémeaux, Balance, Verseau) partagent cette propension à la fermeté. Enfin, avec les signes d’eau (Cancer, Scorpion, Poissons), ils ont en commun un côté introverti et la serviabilité.

Le Taureau, la Vierge et le Capricorne sont des signes stables, auxquels on peut toujours faire confiance. L’élément terre est une énergie fertile, propice au dialogue intérieur et à la réflexion. En astrologie, les signes de terre sont considérés comme ayant une polarité « passive », ce qui correspond à une énergie plus féminine associée au Yang, car ces signes identifient des qualités et des défauts qui prévalent chez les femmes que chez les hommes.

>>> Voir aussi :

Calendrier lunaire : on vous apprend à l’interpréter

Taureau (21 avril – 20 mai) : signe de terre « fertile »

La terre qui caractérise le Taureau est définie comme « fertile », car elle est influencée par le printemps et la douceur du climat qui s’y installe. Calme, placide et calme, il aime bouger à son rythme et a une personnalité très équilibrée. Il préfère prendre son temps avant d’agir : il pèse chaque décision pour s’assurer qu’il n’y a pas de risque. Cela explique l’énergie qui gouverne ce signe, toujours constant et presque inépuisable, ainsi que son côté protecteur et maternel envers ses proches. La planète Vénus, symbole de beauté et d’amour, gouverne ce signe par sa nature épicurienne.

Qualités :

Déterminé et persévérant, le Taureau est courageux et doté d’une force d’esprit incroyable, toujours prêt à se battre pour réaliser ses rêves. De plus, il est réputé pour sa patience infinie et sa douceur envers les autres, ainsi que pour son sens aigu de l’amitié et de l’amour, qui lui permettent d’établir des liens durables. Il est toujours fondamentalement honnête et sa parole est d’or. De plus, en esthète consommé, il a le monopole du bon goût (un peu plus près !).

Défauts :

S’il aime voyager, il est au quotidien très (même trop) sédentaire et routinier. Il aime rester dans sa zone de confort : il manque de souplesse et d’adaptation et essaie toujours de maintenir les habitudes auxquelles il est très attaché. En revanche, l’amour viscéral que vous ressentez pour votre partenaire peut vous amener à être extrêmement jaloux et possessif, et lorsque vous vous battez, vous ne vous remettez jamais en question.

Compatibilité amoureuse :

En amour, elle est sensuelle, tactile et aspire à beaucoup de tendresse et de cocooning. Il devient facilement un véritable idole, tant il sait user de son charme. Mais malgré tout, il va bientôt chercher un partenaire de vie. Ainsi, comme pour les autres signes de terre, le Taureau s’entend très bien avec les signes d’eau aussi bien en couple qu’en amitié, notamment avec le Scorpion (leur signe complémentaire). Il s’entend aussi très bien avec Cancer, Vierge, Balance avec qui Taureau partage l’influence de Vénus. Ces signes ont aussi un appétit pour les plaisirs esthétiques et matériels de la vie.

Signes incompatibles : signes de feu (surtout Lion), Gémeaux, Verseau

Maison Astrologique : Maison II (acquisitions et biens matériels)

Pierres précieuses associées: émeraude, topaze dorée, quartz rose

Métal: cuivre

>>> Voir aussi :

La compatibilité amoureuse entre les signes : qui serait votre partenaire idéal ?

Vierge (23 août – 22 septembre) : signe de terre “mobile”

La Vierge se caractérise par être une terre de fin d’été, une phase de transition d’une saison à l’autre, et pour cette raison elle est définie comme “mobile”. Dans le zodiaque, il suit immédiatement le signe ampoulé du Lion et s’oppose à lui du tout, car la Vierge est l’allégorie même de la maîtrise de soi et de l’organisation. C’est un esprit logique, perfectionniste, travailleur, pratique, serviable, critique, complexe et détaillé. La Vierge est très timide et se protège de toute forme d’invasion : elle recherche avant tout la stabilité et la sécurité. Ce signe est directement influencé par Mercure, planète de l’intellect et du raisonnement pur.

Qualités :

Calme et réfléchie, la Vierge se distingue par sa sensibilité et sa discrétion. Elle aime observer son environnement et est à l’écoute, notamment vis-à-vis de ses proches, ce qui fait d’elle une excellente amie. Elle est également dotée d’un altruisme sans égal et d’une grande capacité d’écoute. De plus, elle est organisée et méthodique, et a un grand sens du devoir et du travail acharné. Très altruiste, elle sait se sacrifier pour ceux qu’elle aime et donne le meilleur d’elle-même : Notre-Dame ne peut prospérer que lorsqu’elle se sent indispensable !

Défauts :

Sa rigueur et sa précision dans l’organisation la conduisent à une obsession de la perfection, avec un souci du détail qui la rend excessivement exigeante. Elle aime que les choses soient faites dans les règles, mais les siennes : elle est une championne du conseil et de la critique. Ce signe est pointilleux, a toujours le dernier mot, et agace souvent son entourage en faisant mieux que les autres. De plus, son manque de confiance en soi conduit facilement à la mélancolie et à la victimisation.

Compatibilité amoureuse :

En amour, la Vierge est modeste et sans sentimentalité. Vous préférez contrôler vos émotions et vos sentiments plutôt que de céder à vos désirs par peur du rejet. Cependant, une fois séparée de ses inhibitions, elle redevient toujours aussi passionnée. En général, elle s’entend particulièrement bien avec les signes d’eau où une parfaite entente peut naître dans le couple, notamment avec le Cancer et les Poissons (leur signe complémentaire). La Vierge trouvera aussi le bonheur avec les autres signes de terre, tandis qu’avec les signes d’air elle pourrait être séduite par les Gémeaux, avec qui elle éprouve une forte attirance sexuelle.

Signes incompatibles : Bélier, Lion et Verseau

Maison Astrologique : Maison VI (vie quotidienne et santé)

Pierres précieuses associées: opale, agate, grenat

Métal: aluminium

>>> Voir aussi :

Ces 3 signes astrologiques sont les plus sincères du zodiaque…

Capricorne (22 décembre – 20 janvier): signe de terre “fixe”