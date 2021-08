Ce que vous avez manqué ce soir aux Jeux olympiques

Chaque jour nous apporte nouvelles dans le tableau des médailles. Heureusement, certains d’entre eux représentent bonne nouvelle pour les Olympiens espagnols. Voici la sélection des temps forts des Jeux de Tokyo durant les dernières heures :

Teresa Portela remporte la médaille d’argent au K1 200 mètres. Cayetano García et Pablo Martínez ont obtenu un diplôme olympique après être entrés en finale et avoir terminé huitièmes. Le Suédois Warholm remporte l’or au 400 mètres haies en battant son propre record du monde. Paula Barceló et Tamara Echegoyen terminent quatrièmes en 49er féminin, un point derrière. de la médaille de bronze Ignacio Fontes, Adel Mechaal et Jesús Gómez se rendent en demi-finale du 1500 mètres, le dernier d’entre eux après avoir réclamé deux chutes qui l’ont entravé dans sa carrière. Aauri Bokesa a également atteint les demi-finales du 400 mètres, Pablo Torrijos, éliminé en triple saut, Teresa Portela prend la médaille d’argent en K1 200 mètres. Cayetano García et Pablo Martínez ont obtenu un diplôme olympique après être entrés en finale et terminé huitièmes.La Slovénie a éliminé l’Allemagne en basket-ball et est entrée en demi-finale du tournoi olympique pour la première fois de son histoire grâce à Doncic. La France bat Bahreïn.