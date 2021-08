Ce que vous avez manqué ce soir aux Jeux olympiques

08/05/2021

Chaque jour dans le Jeux olympiques de Tokyo 2020 nous apporte des nouvelles dans le tableau des médailles pour les intérêts de l’Espagne. Heureusement, certains d’entre eux représentent une bonne nouvelle pour les Olympiens espagnols :

Karateka Sandra Sánchez obtient une autre médaille pour l’Espagne dans la modalité kata. Alberto Martínez, 18e sur les 10 km en eau libre. María Vicente est, pour le moment, dixième en heptathlon après avoir sauté 6,18 mètres dans l’épreuve de longueur Asier Martínez a réalisé un excellent sixième place dans la finale du 110 mètres haies. Le canoë a commencé avec de bonnes sensations, mettant à rude épreuve Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Antía Jácome et la paire Paco Cubelos – Íñigo Peña dans leurs finales respectives, mais aucun d’entre eux n’a pu accrocher une médaille Danny León et Jaime Mateu toucher la passe à la finale de « parc ». Les « patineurs » ont terminé neuvième et dixième, mais les huit premiers ont été classés. L’or est allé à l’Australien Palmer, le Brésilien Barros a accroché l’argent et l’Américain Cory Juneau a remporté le bronze, Ryan Crouser l’or au lancer du poids, Pedro Pichardo gagne au triple saut et rend l’or olympique au Portugal La canoéiste néo-zélandaise Lisa Carrington continue de dominer Tokyo 2020 d’une main de fer, remportant sa troisième médaille d’or en remportant la finale du K1 500.