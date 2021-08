Ce que vous avez manqué ce soir aux Jeux Olympiques

08/07/2021 à 7h20 CEST

Le Jeux olympiques de Tokyo 2020, mais chaque jour nous apporte des nouvelles dans le tableau des médailles pour les intérêts de l’Espagne. Heureusement, certains d’entre eux représentent une bonne nouvelle pour les Olympiens espagnols :

La Kényane Jepchirchir remporte l’or olympique au marathon, sa compatriote Kosgei l’argent et Molly Seidel remportera le bronze aux USA. La meilleure Espagnole était Elena Loyo, qui est arrivée à la 30e place, l’Espagnole K4 500 remportant l’argent en finale, après avoir perdu contre l’Allemagne. Saúl Craviotto, accompagné dans la conquête du métal par Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo et Rodrigo Germade, entre dans la légende en éliminant David Cal comme l’athlète espagnol avec le plus de médailles aux Jeux : cinq. De plus, le canoë d’aujourd’hui a donné pour plus . La Chine remporte l’or au C2 500m féminin, tandis que l’Ukraine vise l’argent et le Canada se contente du bronze. Au C1 1000 masculin, Isaquias Queiroz remporte la médaille d’or pour le Brésil. Le Chinois Hao Lui a décroché l’argent et Serghei Tarnovschi le bronze pour la Moldavie.Les États-Unis remportent l’or en basket-ball masculin après avoir battu la France en finale 82-87. Durant a été le facteur le plus déstabilisant avec ses 29 points.Les Norvégiens Mol et Sorum ont remporté la médaille d’or en volleyball de plage en battant Krasilnikov et Stoyanovskiy 21-17 et 21-18. Les Russes accrochent l’argent, Carlota Ciganda termine 29e au golf, tandis qu’Azahara Muñoz le fait à la 50e place et Nelly Korda remporte l’or.