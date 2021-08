Ce que vous avez manqué ce soir aux Jeux Olympiques

08/08/2021 à 7h32 CEST

Les Jeux de Tokyo 2020 ils touchent à leur fin, mais pas avant de nous laisser une bonne poignée de médailles et de records divers qui ont mis la touche finale à Tokyo 2020. Qui, d’ailleurs, se termine avec un équilibre magnifique pour l’athlétisme espagnol, entre autres disciplines.

L’équipe américaine de basket-ball féminin gagne par 90-75 au Japon et reste invaincu depuis Barcelone 1992. L’Espagnol Lamdassem prend la cinquième place du marathon, tandis que Kipchoge remporte sa deuxième ouoy obtient trois records du monde, 12 records olympiques, 28 records régionaux et 151 records nationauxJason Kenny entre dans l’histoire en remportant sa septième médaille d’or olympique, devenant l’athlète britannique qui a réalisé le plus.L’équipe féminine norvégienne de handball poursuit sa séquence entamée à Pékin 2008 et se lève avec une nouvelle médaille d’or olympique.Avec une médaille et onze diplômes, l’équipe espagnole d’athlétisme clôture une participation très réussie, le meilleur depuis Pékin 2008.Jennifer Valente, le cycliste américain, obtient le l’or au test omnium.Et la Bulgarie arrache la plus haute distinction russe des Jeux en gymnastique rythmique. Les Russes n’étaient pas redescendus de la victoire depuis Sydney 2000.