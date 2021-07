Ce que vous avez manqué ce soir aux Jeux olympiques

Les Jeux Olympiques viennent à peine de commencer et il y a déjà des nouvelles à annoncer concernant ce qui a été vécu à Tokyo. Voici une sélection de ce que vous avez manqué ce soir :

Yang Qian est le premier champion de Tokyo 2020. La Chinoise a remporté la carabine de 10 mètres, battant le précédent record olympique. Virginia Díaz et Aina Cid ont atteint les demi-finales après avoir terminé troisièmes de leur série d’aviron. Jaime Canalejo et Javier García iront au repêchage. Fran Garrigós et Julia Figueroa ont été éliminés en judo. L’Espagne a terminé dernière de sa division qualificative en gymnastique artistique masculine et devra attendre de savoir si elle place un athlète en finale. Alejandro Davidovich il a battu Pedro Sousa au premier tour et progresse dans le tennis. Roberto Carballés est éliminé après avoir perdu son match.En boxe, José Quiles a perdu son premier combat face à Kurt Walker et fait ses adieux à Tokyo.Adriana Cerezo a atteint les demi-finales de taewkondo après deux belles victoires. Adrián Vicente a perdu en quarts de finale contre Jun Jang, et participera aux play-offs si le Coréen atteint la finale. L’équipe de hockey espagnole a fait match nul 1-1 contre l’actuel champion olympique argentin.