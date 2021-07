Ce que vous avez manqué ce soir aux Jeux olympiques

Les Jeux Olympiques viennent à peine de commencer et il y a déjà des nouvelles à annoncer concernant ce qui a été vécu à Tokyo. Voici une sélection de ce que vous avez manqué ce soir :

Flora Duffy remporte l’or olympique en triathlon féminin. La meilleure Espagnole, Miriam Casillas, a terminé à la 21e place. Liliana Fernández et Elsa Baquerizo ont perdu contre les Américaines April et Alix 21-13 et 21-16. Ils doivent battre les Chinois Xue et Wang pour être en huitièmes de finale. Pablo Abián bat l’Estonien Raul Must 21-7 et 21-11 avec solvabilité et passe au tour suivant en badminton. Hugo González est sixième de la finale de la 100 mètres dos . La Russe Rylov a décroché l’or, établissant un nouveau record olympique. L’Espagne a de nouveau joué au hockey, cette fois contre l’Inde (3-0), et la progression vers les quarts de salles a été sérieusement compliquée. Cristina Cabaña, éliminée en judo après avoir gagné en seulement à peine 38 secondes à la Philippine Watanabe avec un ‘ippon’ dans le premier combat puis pour tomber à Tina Trstenjak, médaille d’or à Rio 2016. L’Espagne maintient sa bonne inertie en water-polo et bat le Monténégro 8 à 6. Tamara Echegoyen et Paula Barceló, deuxième de la première régate féminine de 49er, dixièmes de la deuxième, 22e de la troisième par pénalité. Ils marchent huitièmes au général.Naomi Osaka, éliminée en huitièmes par Vondrousova.Le typhon provoque des retards dans le tennis et la voile.