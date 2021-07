Ce que vous avez manqué ce soir aux Jeux olympiques

28/07/2021 à 7h35 CEST

Les Jeux Olympiques ne s’arrêtent pas et chaque jour il y a de nouveaux médaillés, de nouveaux records et de nouveaux Espagnols en compétition à Tokyo 2020. Voici une sélection de ce que vous avez manqué ce soir :

Journée des finales d’aviron. La Roumanie remporte l’or en deux de couple (avec un record olympique inclus) et la France chez les hommes. En quatre sans barreur, l’Australie est à la fois championne masculine et féminine.Fatima Gálvez et Alberto Fernández débutent le classement trap (tir olympique en fosse individuelle) avec respectivement 46 coups sûrs sur 50 et 23 sur 25. Le judoka espagnol Niko Sherazadishvili fait de bonnes prévisions de résultats et défaite d’abord face à Altanbagana Gantulga, de la Mongolie, puis face au Suédois Marcus Nyman pour se qualifier pour les quarts de finale, où il est battu par le Russe Mikhail Igolnikov. S’il atteint la finale, Niko participera aux éliminatoires pour se battre pour le bronze.La natation était très divertissante ce soir. Nous avons vu Ledecky manquer une médaille au 200 m libre, qui a été remportée par Ariarne Titmus. De plus, Kristof Milak a remporté l’or au 200 papillon en battant le record olympique de Michael Phelps. Bien sûr, Ledecky a pris sa revanche en décrochant l’or en 1500 libre, Maria Bernabéu perd en seizièmes de finale en judo. L’Alicante est tombée avec polémique devant Taimazova et laisse Niko comme dernier survivant, plus rameur, mais maintenant avec un accent espagnol. Jaime Canalejo et Javier García, dans la catégorie masculine, et Aina Cid et Virginia Díaz, dans la catégorie féminine, lors de la finale du ‘dos ​​sin barreur’. Dans le duel léger, Horta et Belastegui sont écartés de la finale.L’équipe féminine de hockey bat la Nouvelle-Zélande (2-1) et prépare un peu son avenir après les deux défaites initiales.Le joueur de tennis Pablo Carreño part sur la route. Dominick Koepfer 7-6, 6-3 et est allé aux quarts de finale.Pas de chance pour Paula Badosa. La joueuse de tennis est contrainte à l’abandon à cause d’un coup de chaleur lors de son match de quart de finale. La gardienne Inés de Velasco chute en trente-deuxième de finale contre Casey Kaufhold (USA). Xammar et Rodríguez (470) entrent dixièmes de la première régate et premiers de la deuxième et marchent troisièmes du classement général. Botín et López (49er) restent deuxième et cinquième, et se classent à la deuxième place du classement. De plus, Joan Cardona (Finlandais) a réalisé un cinquième et un troisième qui lui valent d’occuper la troisième place du général, la Néerlandaise Van Vleuten remporte le contre-la-montre féminin. L’Espagnol Mavi García a terminé vingt-troisième.