Ce que vous avez manqué ce soir aux Jeux olympiques

Les Jeux Olympiques ne s’arrêtent pas et chaque jour il y a de nouveaux médaillés, de nouveaux records et de nouveaux Espagnols en compétition à Tokyo 2020. Voici une sélection de ce que vous avez manqué ce soir :

Triple diplôme d’aviron espagnol. Jaime Canalejos et Javi García en deux sans barreur masculin et Aina Cid et Virginia Díaz en femmes terminent sixièmes, Horta et Balastegui terminent septièmes en skiff léger, Fatima Gálvez et Alberto Fernández ont été éliminés dans la qualification trap. Le tireur madrilène était tout près d’atteindre la finale après avoir inscrit un sextuple pour la dernière place, mais s’est incliné aux tirs au but.La natation continue de battre des champions et des records. Robert Finke a gagné au 800 libre et Izaac Stubblety-Cook a accompagné sa victoire au 200 brasse en battant le record olympique. Zhang Yunfei a remporté l’or au 200 papillon et son pays, la Chine, a remporté le 4×200 libre féminin, battant le record du monde. Caeleb Dressel (USA) a passé l’épreuve reine, le 100 mètres nage libre. Quant aux Espagnols, Nico García a donné la seule joie en se qualifiant pour la finale du 200 dos, tandis que Hugo González et Jessica Vall ont été laissés de côté. Daniel Castro a perdu au premier tour et a été éliminé de la compétition de tir à l’arc. Nuria Villarrubla entre dans le Finale C1 avec le huitième temps. La blessure de Viran Morros l’empêchera de rejouer dans le reste de la compétition. L’Espagne pulvérise le Kazakhstan 16-4 en water-polo masculin. Les “Guerreras” se débarrassent du Brésil 27-23 et se rapprochent de les quarts au handball.