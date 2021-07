Ce que vous avez manqué ce soir aux Jeux olympiques

Les Jeux Olympiques ne s’arrêtent pas et chaque jour il y a de nouveaux médaillés, de nouveaux records et de nouveaux Espagnols en compétition à Tokyo 2020. Voici une sélection de ce que vous avez manqué ce soir :

L’athlétisme commence sans joies pour l’Espagne. Fernando Carro a dû partir en raison de problèmes physiques, Sebastián Martos a été exclu de la finale après avoir terminé huitième de sa série et Dani Arce n’a pas pu dépasser la 13e place de la sienne. La seule joie était Natalia Romero lorsqu’elle a atteint la demi-finale du 800 mètres. Sergio Fernández a raté le cut au 400 haies et Lois Maikel Martínez a terminé avant-dernière au disque, Stefanos Ntouskos remporte l’or en skiff en battant le précédent record olympique et Nico García termine dernier de la finale du 200 mètres dos. De plus, Africa Zamorano reste septième de sa demi-finale de la distance et est éliminé.Caeleb Dressel continue de faire son truc : record olympique du 100 mètres papillon en demi-finale. De plus, Tatjana Schoenmaker a remporté le 200 brasse en battant le record du monde, Shun Wang remporte l’or au 200 mètres styles et Emma McKeon remporte le 100 mètres nage libre. L’Espagne fait match nul 1-1 contre l’Australie en hockey et se qualifie pour les quarts de finale. La boxe l’a fait. pas de bonne nouvelle non plus après l’élimination en quart de finale de ‘Gazi’ Jalidov. Francisco Gaviño, sur le dos de ‘Source de la Faye’, est dernier de la compétition de dressage. Surprise en BMX : Mariana Pajón reste sans or. Shriever a gagné.