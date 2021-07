Ce que vous avez manqué ce soir aux Jeux olympiques

Les Jeux Olympiques ne s’arrêtent pas et chaque jour il y a de nouveaux médaillés, de nouveaux records et de nouveaux Espagnols en compétition à Tokyo 2020. Voici une sélection de ce que vous avez manqué ce soir, dont la première médaille d’or de l’Espagne :

Alberto Fernández et Fátima Gálvez accrochent la médaille d’or en trap mixte après une finale égale contre Saint-Marin. Le relais de triathlon mixte composé de Miriam Casillas, Anna Godoy, Fernando Alarza et Mario Mola est dixième, à 8 secondes du diplôme olympique, dans une finale que la Grande-Bretagne a remporté avec les États-Unis en argent et la France en bronze.Adrián Ben se qualifie pour la demi-finale du 800. Saúl Ordóñez et Pablo Sánchez-Valladares ont été éliminés, ainsi que Teresa Errandonea au 100 mètres haies.Dressel casse le record du monde pour remporter l’or au 100 papillon. De plus, Kaylee McKeown remporte le 200 dos et Katie Ledecky remporte le 800 libre. Et, comme si cela ne suffisait pas, la Grande-Bretagne remporte l’or dans le relais mixte 4×100 styles avec un autre record du monde. Simone Biles ne participera pas aux finales de saut et asymétrique. groupe après avoir battu le Japon 1 à 4. L’équipe masculine de water-polo maintient le cap et bat l’Australie 5 à 16.